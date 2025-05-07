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社會 社會焦點 保障人權

市府副發言人「父兄」開宮廟吸金　約女信徒摩鐵收驚淨身

圖、文／CTWANT

台南市東區府城永龍宮爆重大爭議！信徒指控該廟打著佳里子龍廟永昌宮的分身名號，透過「低買高報」等方式將信眾善款收入囊中。自2022年以來共有三批受害者，宮廟執行長林益聖甚至以「收驚」、「淨身」為名，觸碰女性胸部與私密部位，竟還約女信徒赴汽車旅館。該宮主林平穩（林益聖之父）則被控搬出女兒林唯莉是台南市政府副發言人的身分作為擋箭牌，對爆料者施壓，受害信徒已赴警局提告詐欺，希望司法主持公道。

台南府城永龍宮執事會幹部及信徒站在事發地，指控廟方以「買低賣高」等方式涉嫌詐財。（圖／方萬民攝）

▲台南府城永龍宮執事會幹部及信徒站在事發地，指控廟方以「買低賣高」等方式涉嫌詐財。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊5月2日南下採訪永龍宮執事會（執行委員會）多名幹部，以了解受害情況，會長呂采涔指出，永龍宮自2022年起，藉辦理補財庫、普渡等名義向信徒收費，每次金額高達1萬8千元至3萬元不等，但實際購買金紙的費用與報價落差近三倍。更有信徒發現，善款用途不明，甚至曾在捐款隔日，目擊林姓父子購入高價神尊，卻拿不出金流證明。

會長呂采涔前後捐助1萬8千元共8次，廟方又在今年2月向她索取15000購買金紙時，她發現數量與金額落差巨大，前往金紙店查價才發現遭詐，要求對方公開帳目，連番追問未果，林姓父子竟還反稱「執事會從未成立過」，並對成員口出惡言。宮主林平穩更多次提及其女林唯莉於台南市府任職，意圖施壓信徒噤聲。

「他們的話術其實蠻多種！」執事會副會長鍾佳宏無奈表示，自身也是遇到對方以補財庫等理由，向他索取龐大金額，起初因為出於信任，並未多做懷疑，怎料這份善心卻成了對方牟利的理由。

永龍宮宮主林平穩（右1）與永龍宮執行長林益聖父子倆，遭信徒指控宗教斂財，受害者至少20位以上。（圖／民眾提供）

▲永龍宮宮主林平穩（右1）與永龍宮執行長林益聖父子倆，遭信徒指控宗教斂財，受害者至少20位以上。

鍾佳宏提到，之所以會產生懷疑是因為每次報的價格跟實際拿回來的金紙數量完全不對等，原要貨車才可以載運的量，林姓父子卻只需用到轎車後座空間，接連去好幾間金紙店詢問比對，發現其購買的金紙數量竟只有3分之1，懷疑剩下的錢全被放入囊中。

「訊息不回，電話也不接。」鍾佳宏表示，過去曾要求廟方提供金流或明細供執事會幹部檢視，每次都是被以「還在整理」、「要找一下」等理由搪塞拖延，直到被揭穿宮廟沒有專用帳戶，信徒善款全是落入私人戶頭後，對方甚至會當場惱羞斷理智線，宮主林平穩甚至多次搬出女兒林唯莉的名號對其施壓，也因為害怕對方的背景才一路隱忍到現在。

第一批受害者早在2022年就出現，時任永龍宮爐主的曾國成透露自身遭遇，指林益聖在中元普渡期間，以辦理法會與採購供品為由向其索取高達3萬元，卻被發現其中大多為私人消耗品，包括衛生棉、洗碗精等。更誇張的是，林男在其卸任後仍以其名義四處向信徒借款，導致信徒誤以為是爐主本人欠錢不還，造成彼此嚴重誤會。

曾國成表示，林益聖在量販店購買兩大車物資，但事後對方遲遲未提出相關收據，僅以「忘記」、「弄丟了」等理由推託。整場普渡及相關神事開銷合計高達9萬2千元，包括普渡3萬5千元、龜王費2萬3千元、香煙檳榔5千元、三牲水果2萬4千元、神尊5千元等，幾乎全由爐主一人負擔，最後甚至為支付宮廟開銷而賣掉唯一的機車。

執事會總幹事張哲嘉實際叫來價值18000元的金紙，與廟方載運的數量有極大差別。（圖／方萬民攝、民眾提供）

▲執事會總幹事張哲嘉實際叫來價值18000元的金紙，與廟方載運的數量有極大差別。

本刊實際找上被借款的信徒陳敬軒，提到自己也因法會為由被多收錢，到了當年8月中元普渡，才發現林益聖已向爐主索取2萬元，卻仍私下再以爐主名義向其借款2至3萬元。陳男回憶，當時他與其他信徒誤以為是爐主積欠，便不斷催討，卻一直被林男以「正在聯絡」、「爐主小孩生病沒錢」等理由推託。此事件拖延長達半年，直到2023年8月林益聖才將全部金額連同高報金紙費一併清還，事件才真相大白。

記者致電給永龍宮宮主林平穩，詢問信徒質疑永龍宮金紙「低買高報」與善款流向等問題，林表示從未向信徒收錢，供品與金紙皆為信眾自購，否認廟內有執事會，也稱從未收過其捐款。雖一開始否認指控，後又改口承認曾接受信徒委託準備祭品，對於金紙數量與金額對不上則說：「那個我就不知道了」，還表示廟方開銷全由自己負擔，未收任何金援。

永龍宮執行長林益聖則回應，金紙價格每間不一，強調信徒捐款全數用於購買金紙，與民眾所指「金紙份量不符」說法互相矛盾。至於「收驚」與「淨身」儀式中疑涉性騷擾，他否認曾讓信徒坐大腿，對於碰觸胸部的指控則回應：「應該是不可能吧」，其餘不願多談。

台南市政府副發言人林唯莉表示，其父親近日因有關事件而遭毆打，目前左眼失明，她則已帶著父親就醫和報案，該件傷害案和對兄長的「不實指控」都已被警方受理，相關訴訟皆進入法律程序。

林唯莉強調，她個人和其工作都與此事件無關，父親和兄長也絕對不會打著她的名號在外施壓，全案正靜待檢警調查，期待司法能還他們真相。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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