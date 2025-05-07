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對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

據悉，中國意欲利用台灣黑幫分子作為侵台時的武裝內應，因此投入預算試圖滲透道上勢力。（鏡新聞提供）

▲據悉，中國意欲利用台灣黑幫分子作為侵台時的武裝內應，因此投入預算試圖滲透道上勢力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新成立的《鏡報新聞網》本月1日正式上架，就拋出重磅消息，獨家披露中國透過親共的台灣黑幫分子協助情蒐，製作了一份約3萬字的「台灣黑幫武裝勢力分布圖」，以同心圓的方式詳列各幫派勢力範圍，還附上宮廟網絡、火力、金流、政黨傾向等資料，甚至標註「行動力強、人凶悍」「未表態、需觀察」「搖擺不定」等評語，並註記收買預算及滲透風險，讓各界大為震驚！

本刊進一步調查，該報告情蒐的對象，除了竹聯幫、天道盟、四海幫等知名幫派之外，就連地方角頭，如台北牛埔幫、桃園血鷹幫、新竹三環幫、雲林台西幫、台南東門幫也赫然在列，報告中羅列台灣各縣市主要的幫派勢力，底下的堂口或分會資料也都鉅細靡遺。

該報告以同心圓方式標註各縣市幫派勢力範圍，還詳載據點、人員、火力等資訊。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

▲該報告以同心圓方式標註各縣市幫派勢力範圍，還詳載據點、人員、火力等資訊。

不僅近年頻頻躍上新聞版面，隸屬竹聯幫仁堂的弘仁會、明仁會，成為重點情蒐對象，甚至鮮為人知的天道盟新興組織天霸會、天越會等情資，也在報告中被詳細登載。

日前媒體驚爆有台灣黑幫成員在中共威脅利誘下，協助情蒐國內幫派情資並製作成約3萬字的報告。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

▲日前媒體驚爆有台灣黑幫成員在中共威脅利誘下，協助情蒐國內幫派情資並製作成約3萬字的報告。

更誇張的是，為了協助中國官方吸收黑幫組織中的陣頭勢力，全台各地宮廟也成為情蒐的對象，且範圍不只侷限於地方小型宮廟，像是大甲鎮瀾宮、北港朝天宮，以及正在舉行遶境活動的白沙屯拱天宮等知名信仰中心，都被寫進這份報告，包括宮廟地址、委員會成員、活動時間等資訊，也被製成表格，提供給中共情治單位。

黑幫常將宮廟當成吸收人員的據點之一，舉辦活動時也常見陣頭互相叫囂鬧事。（讀者提供）

▲黑幫常將宮廟當成吸收人員的據點之一，舉辦活動時也常見陣頭互相叫囂鬧事。

不過，台灣國安、情治單位也不是省油的燈，他們同樣已掌握相關情資，鎖定報告中提及的數十處黑幫據點進行監控，並交叉比對相關金流及黑幫首腦出入境資料，刑事警察局更擬定了一份查緝名單，一個月前進行大規模掃黑，共逮捕800多名黑幫分子，警政署還特別邀請美國緝毒署、聯邦調查局、國土安全調查署駐台人員參加專案記者會，上述行動據說都與這份報告有關。

由於許多黑幫分子身兼宮廟主委，台灣宗教活動資訊因此也成為中國情蒐重點。 （翻攝白沙屯拱天宮粉專）

▲由於許多黑幫分子身兼宮廟主委，台灣宗教活動資訊因此也成為中國情蒐重點。 


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