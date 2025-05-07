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快訊／中美經貿高層將在瑞士會談　陸商務部：美主動且希望談關稅等問題

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲大陸外交部、商務部今早證實中美經貿高層將於瑞士進行會談。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸外交部今（7）發佈消息，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日到12日訪問瑞士，期間與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。大陸商務部稍早也介紹初步情況，強調美國高層多次主動傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來，「在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。」

大陸外交部今早發布最新消息，應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。「訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。5月12日至16日，何立峰副總理將赴法國與法方共同主持第十次中法高級別經濟財金對話。」

隨後，大陸商務部也做出進一步介紹。首先指出，美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦增長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。

大陸商務部指出，「近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。」

大陸商務部指出，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。

大陸商務部指出，中國有句古話「聽其言而觀其行」。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

大陸商務部強調，中方注意到，一些經濟體也正在與美方進行談判。需要強調的是，綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場、堅持公平正義，才是維護自身利益的正確之道。無論國際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移與世界各國共享發展機遇。中方願與各方一道，不斷深化互利合作，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的經濟全球化。

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