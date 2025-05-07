穩經濟！陸今公布最新金融政策　丁鲲華：適當調控人民幣緩升值

▲大陸央行、證監會等部門將介紹「一攬子金融政策，支持穩市場穩預期」中外記者會。（圖／pixabay）

記者任以芳／北京報導

美元兌離岸人民幣一度漲破7.20，台幣兩天累升超過9%，讓外界感到恐慌，出現脫手美金、拋售美債潮。大陸國務院今（7）日釋出重磅訊息，央行、證監會等部門將介紹「一攬子金融政策，支持穩市場穩預期」中外記者會。全國台企聯榮譽會長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，大陸官方對於第二次中美貿易戰有所準備，即使人民幣有所調節，也不會猛爆性「快速」升值，必定搭配相關措施，小幅度緩慢升值，做適當的調控。

關稅戰尚未結束，亞洲近日迎來匯率貨幣戰。新台幣上週五2日兌美元以31.06坐收，單日漲幅高達3％。本週一5日台幣繼續狂升，出現「2字頭」，匯率連續兩個交易日急升，新台幣兌美元一度升至觸及29.59元，創下1988年以來最高，成交額逾40億美元，也創下新高。

近期人民幣同樣對美元大漲，離岸人民幣（CNH）2日跳升，單日漲超600點，5日突破7.20兌1美元關口，創去年11月以來新高。大陸「五一假期」，中美經貿傳來的正面訊號可能是人民幣資產上漲的直接原因，避險資金可能正在增配人民幣資產等因素都是人民幣升值原因之一。

今早大陸外交部、商務部發布消息證實中美經貿高層交在瑞士舉行會談，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪瑞期間，何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特會談。消息一出，預料將提振市場信心。

另外，大陸國務院也將於5月7日上午9時舉行新聞發佈會，請中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會負責人介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並答記者問，外界預料將釋出一系列新金融政策，主要穩動內需市場信心，以及應對接下來中美談判過程中變動。

▲外界觀望，人民幣會繼續升值嗎？。（圖／pixabay）

實際上，大陸「五一假期」期間，離岸人民幣對美元大幅走強，匯率升值幅度達到0.9%，該信號也被外界解讀，北京態度有所軟化。但也有預測分析，外界甚至推估匯率可能達1美元兌8元人民幣的可能性。

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，大陸官方對於第二次中美貿易戰有所準備，認為人民幣不會快速的升值，加上大陸官方多次表態，「今年將實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。」

丁鲲華業指出兩個原因。第一，大陸持有將近八、九千億美債，在全球近有三兆美金債權，這是比較特殊的情況。第二，人民幣過多的升值對大陸現階段來說沒有好處，首先大陸外貿本身狀況不佳，又受限美國高關稅箝制，銷往其他地方的產品受限制。

丁鲲華認為，人民幣升值或貶值有太多的因素考慮，預估大陸政府持續維持貨幣的穩定，讓企業有一段緩衝的時間再做其他安排。「即使升值也不會太多，預料會小幅度的緩慢升值，依照過去經驗，大陸政府一定會做適當的調控。」

「外界對大陸匯率跟利率是比較有信心，因為人民幣不是可以自由兌換的貨幣，人民幣基數龐大，不管是升值、貶值，大陸政府的影響力是非常大」，丁鲲華也指出，在大陸政府直接影響的匯率跟利率，一般來說情況會比較穩定。

至於台灣方面的應對促施，丁鲲華則說，「這次台幣升值的幅度，有點類似當年美國跟日本的《廣場協議》，當時讓日本經濟衰退20年，主要日幣短時間大幅升值，台灣現階段比較可惜沒有應對美國的任何籌碼，這種升值的趨勢，我們很難去控制，對於在台企業非常困難，在大陸台商稍微好一點，都會受影響。」

他也提醒，台幣從33塊升值到現在30塊，幅度非常大，而且時間極短，預估升值幅度超過10%，可能在這一個禮拜會發生，對在台灣企業與政府，以及在大陸台商都是非常不利的。

丁鲲華也直言，「目前大陸的貨幣還算穩定沒有過度升值，台商暫時挺得住，但台幣急升衝擊到在台灣的母公司，大量虧損，沒有利潤，甚至部分生意賠錢，流動資金減少，母公司可能出現財務吃緊，在大陸的子公司或投資的企業一定受影響。」