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社區照護創新典範！臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

▲臺大醫院金山分院獲《遠見》ESG醫療永續獎。（圖／臺大醫院金山分院提供）

▲《遠見》ESG醫療永續獎出爐！臺大金山分院獲公益推動績優肯定。臺大醫院金山分院蔡兆勳院長（右2）。（圖／臺大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《遠見》雜誌主辦的ESG企業永續獎今年邁入第21屆，首次增設「ESG醫療永續獎」，擴大永續倡議至醫療領域。首屆共計36家醫院、83件方案參與競逐，經過嚴謹的書面審查與面審程序，最終評選出26件獲獎方案。臺大醫院金山分院以「北海岸社區連續性整合醫療－全人、全家、全社區的照護模式」為主題，榮獲公益推動組績優獎，成為醫療永續發展的重要典範。

臺大醫院金山分院為地區型醫院，肩負金山、萬里、石門及三芝等北海岸四區居民健康照護重任。面對人力資源有限的挑戰，該院率先推動長照服務與社區居家醫療，導入安寧照護理念，打造以社區為基地的居家安寧療護體系。透過結合臺大醫院急性醫療資源與在地照護經驗，成功建立社區化的整合醫療模式，提升居家病患的醫療與生活品質，實踐「醫養合一」的照護願景。

▲臺大醫院金山分院獲《遠見》ESG醫療永續獎。（圖／臺大醫院金山分院提供）

自2016年起，臺大醫院金山分院號召北海岸地區20個深耕服務的NPO組織成立「北海英雄」整合聯盟，聯合行政、社政與在地資源，打造創新的跨團隊長照模式，目前已有超過80個組織加入。臺大金山分院作為聯盟醫療後盾與溝通平台，定期召開跨專業會議與個案討論，構建以人為本、以社區為中心的照護網絡，為北海岸地區創造高效、永續的長照典範。

此外，臺大醫院金山分院與南波扶輪社合作推動北海岸末期照護，辦理預立醫療照護諮商研討會、遺族關懷活動、居家病人圓夢計畫及社區會議，積極擴展北海四區生命末期照護能量，深化人性關懷與醫療延伸。為推廣健康促進理念，金山分院與宮廟、圖書館、學校、在地社福團體等合作，舉辦量血壓、衛教、疫苗接種、失智篩檢等活動，推動健康生活由社區扎根，鼓勵民眾主動參與健康管理。

臺大醫院金山分院蔡兆勳院長表示，金山分院作為偏鄉地區的公益醫療機構，長年致力於整合政府、醫療、民間與非營利組織資源，提供全人、全家與全社區的連續性醫療服務，實踐三段五級健康促進，落實社區健康營造。此次榮獲《遠見》ESG醫療永續獎的肯定，是全體同仁多年深耕社區、堅守崗位的成果展現。金山分院將持續以務實精神，成為北海岸民眾最信賴的健康守護者。

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