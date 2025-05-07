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致理科大就博會「財管企業」最搶手　初媒合率53.5%創新高

▲致理科大就博會「財管企業」最搶手。（圖／新北市就業服務處提供）

▲畢業即就業！致理科大就博會財管企業最搶手，初媒合率53.5%創新高。（圖／新北市就業服務處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

畢業季即將到來，新北市就業服務處6日與致理科技大學攜手舉辦校園就業博覽會，邀請45家知名廠商設攤，共釋出超過1600個工作機會，致理人也展現了「最受企業青睞的私立科大」好口碑，同學們結伴前來「誠信館」尋找心儀廠家，其中亞東證劵、台灣知識庫、假期飾品等廠商，收到了大批同學投遞履歷。經統計到場約756人次，投遞履歷684人次，廠商擬錄用366人次，初步媒合率約53.5%。

活動由勞工局長陳瑞嘉及副校長謝金賢共同敲鑼揭開序幕。謝金賢表示，致理科大深耕智慧商務，致力培育具備商務創新與科技應用人才，期許畢業生達成「專業就業」、「在地就業」與「高薪就業」。謝副校長致詞過程也不忘秀出幾項統計數字，包括「蟬聯10年最受企業青睞科大生」、「實習學用合一達98%」、「畢業生投入就業達92%」、「畢業生起薪高於全國商管類平均」，展現致理學生的專業力備受企業肯定。

▲致理科大就博會「財管企業」最搶手。（圖／新北市就業服務處提供）

勞工局長陳瑞嘉致詞時表示，就服處和致理合辦就博會已經8年了，他也高度推崇致理的「高就業率、高註冊率、高證照總張數、高品德態度、高雇主滿意度」等「五高」優勢，絕對是企業徵才首選。由於目前關稅戰與AI當道，陳局長勉勵畢業生積極學習運用AI，並持續提升專業技能與跨領域知識，以應對未來職場的變化。

就讀「多媒體設計系」的蘇同學，今天活動前就準備好履歷，參與現場的青年履歷健診，職涯老師透過牌卡，提供他不一樣的職涯探索，讓蘇同學驚呼好有趣，更清楚自己的人格特質以及適合的職涯方向。同時不少學生亦對現場提供的「職缺查詢區」服務讚譽有加，使用電腦或手機掃描QR Code更快速的搜詢到理想的職缺，替代紙本，讓面試媒合更環保、有效率。

新北就服處接下來還有2場校園徵才，5月8日真理大學、5月15日亞東科技大學，歡迎應屆畢業生及求職者多多把握。另外5月16日在新莊區公所禮堂、5月22日汐止區公所禮堂、5月23日永安市民活動中心，亦有地區聯合徵才活動，歡迎有興趣的民眾及青年朋友前往參加。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽：0800-091-580（您就業、我幫您），會有專人為您解答。

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