　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母親節前夕拍賣會拚人氣　士林分署快閃市集吸引民眾搶購

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署拍賣會現場超過30名民眾盛情參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為展現強力執行公權力的決心，並支持台灣在地文創品牌，法務部行政執行署士林分署今（6）日於母親節前夕舉辦「123聯合拍賣會」暨「創意生活、在地好物」快閃活動，吸引眾多民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，展現民眾對文創與公益結合的高度興趣。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署將MAZDA自用小客車成功賣出 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次活動除公開拍賣MAZDA汽車、山水畫、「獨身貴族」品牌商品等標的外，亦結合周姓義務人舉辦一日文創快閃市集。該義務人因疫情影響無法如期清償款項，士林分署以創意方式協助其履行義務，販售商品涵蓋小籠包造型調味罐、本土茶具、卡通鍵盤刷、手工織品與懷舊彈珠汽水等，吸引不少民眾駐足選購，展現司法柔性執行、人性關懷的一面。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署拍賣會結合周姓義務人設攤販售文創商品之一日快閃活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場民眾熱情搶購，拍定件數與商品銷售成果亮眼，不僅促進義務人履行金錢給付義務，也為在地品牌爭取曝光機會，達成司法與經濟的雙贏。

士林分署提醒，該分署固定於每月「第1週、星期2、下午3點」舉辦「123聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍參與、競標好物，相關資訊可上士林分署官網或臉書查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大樂透1億一人獨得！
歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅
飯糰店女房東又來了！闖店面「檢查電壓」嗆夫妻：要燒死你還我？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母親節前夕拍賣會拚人氣　士林分署快閃市集吸引民眾搶購

快訊／新北1女子橋上「留下粉色外套」墜河　失去生命徵象急救中

台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

快訊／國1南下280K貨車翻覆　匝道全線封閉

女大生開車撞飛同學！屏科大男拋空中慘摔骨折　事故畫面曝光

岳父生病住院！禽獸女婿「半夜闖家門」性侵丈母娘

快訊／基隆1車落海！警消救起1男「無呼吸心跳」送醫亡

快訊／新莊輔大醫院驚傳火警　急診室竄出白煙！消防水線灌救

惡魔保母！剴嬤請求2姊妹無期、18年徒刑　場外聲援者高舉黑令旗

快訊／虐殺小女友！陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

神轎直奔砲測中心！　連兩年停駕官兵嗨喊：媽祖讚

母親節前夕拍賣會拚人氣　士林分署快閃市集吸引民眾搶購

快訊／新北1女子橋上「留下粉色外套」墜河　失去生命徵象急救中

台中重機追撞「公主派對」直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

快訊／國1南下280K貨車翻覆　匝道全線封閉

女大生開車撞飛同學！屏科大男拋空中慘摔骨折　事故畫面曝光

岳父生病住院！禽獸女婿「半夜闖家門」性侵丈母娘

快訊／基隆1車落海！警消救起1男「無呼吸心跳」送醫亡

快訊／新莊輔大醫院驚傳火警　急診室竄出白煙！消防水線灌救

惡魔保母！剴嬤請求2姊妹無期、18年徒刑　場外聲援者高舉黑令旗

快訊／虐殺小女友！陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

林俊傑衰遭網友點名「控他介入感情」　經紀公司深夜緊急回應了！

國家地理雜誌新刊「台灣5秘境」　推薦去屏東玩：有機會遇野豬

連2期電費暴增嚇壞網友！一測抓到「吃電怪獸」竟是加壓馬達

社區照護創新典範！臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

被網喊「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才會看誰都是公主

母親節前夕拍賣會拚人氣　士林分署快閃市集吸引民眾搶購

新北全原運勇奪全國第三　感恩餐會喜頒獎金653萬元

致理科大就博會「財管企業」最搶手　初媒合率53.5%創新高

國際火線／本是同根生，相戰何太急？印、巴衝突的根源

世壯運搭橋！德國史坦堡縣訪團會侯友宜　深化40年姊妹市情誼

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

台中重機追撞直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

甲山林遭23路搜索　涉操縱股價「獲利上億」

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡339天落網

4歲女超商找媽媽！變態男同事竟帶到倉庫性侵5次

即／新北1女留粉色外套　墜河亡　

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

白沙媽200年來首訪！南投分局長率員脫帽敬禮

快訊／陳修將落網眼露兇光　發監前向母親下跪

陳修將拒捕畫面曝光！警吃痛大喊：他噴辣椒水

爬大坑10號步道突倒地　男送醫不治

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

女大生開車撞飛同學　屏科大男拋空中慘摔骨折

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

即／14縣市豪大雨特報！南投升級豪雨　最新警戒區域曝

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

元元破尺度解開襯衫炸上圍　「深V直逼肚臍」被拍超兇事業線

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

台中重機追撞直播主超跑　藍寶堅尼屁股受傷了

學生申請國防醫　「出生地在南京」遭撤銷資格

即／大樂透1億一人獨得！桃園今晚誕生新億萬富翁

《寒戰2》男星妻58歲再懷二胎！6年前高齡產女進ICU

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面