母親節前夕拍賣會拚人氣　士林分署快閃市集吸引民眾搶購

▲士林分署拍賣會現場超過30名民眾盛情參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為展現強力執行公權力的決心，並支持台灣在地文創品牌，法務部行政執行署士林分署今（6）日於母親節前夕舉辦「123聯合拍賣會」暨「創意生活、在地好物」快閃活動，吸引眾多民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，展現民眾對文創與公益結合的高度興趣。

▲士林分署將MAZDA自用小客車成功賣出 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次活動除公開拍賣MAZDA汽車、山水畫、「獨身貴族」品牌商品等標的外，亦結合周姓義務人舉辦一日文創快閃市集。該義務人因疫情影響無法如期清償款項，士林分署以創意方式協助其履行義務，販售商品涵蓋小籠包造型調味罐、本土茶具、卡通鍵盤刷、手工織品與懷舊彈珠汽水等，吸引不少民眾駐足選購，展現司法柔性執行、人性關懷的一面。

▲士林分署拍賣會結合周姓義務人設攤販售文創商品之一日快閃活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場民眾熱情搶購，拍定件數與商品銷售成果亮眼，不僅促進義務人履行金錢給付義務，也為在地品牌爭取曝光機會，達成司法與經濟的雙贏。

士林分署提醒，該分署固定於每月「第1週、星期2、下午3點」舉辦「123聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍參與、競標好物，相關資訊可上士林分署官網或臉書查詢。