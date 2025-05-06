甲山林集團董座全家炒股「獲利上億」　檢調23路搜索...18人到案

▲北檢指揮調查局偵辦甲山林集團違反《證交法》案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

代銷龍頭甲山林集團祝姓董事長，涉嫌在2013年間，找親友、員工當人頭，辦理旗下上市公司「愛山林建設」私募增資，卻隱匿關係人資訊，之後又以相對成交方式，拉抬愛山林股價，涉嫌操縱股價，擬制性獲利逾億元，違反《證交法》及《洗錢防制法》等罪，檢調6日兵分23路搜索，並約談祝姓董座夫妻與兒子等20人到案。

甲山林公司成立於1985年，2014年成立上市公司愛山林建設(2540，原名：金尚昌開發股份有限公司)，持續參與北台灣大型開發案規劃與行銷，2024年代銷賣了1250億元創下集團新高，站穩代銷龍頭寶座。

檢調獲報，愛山林在2013年10月21日發布重訊，說明公司董事會通過私募普通股1.2億股，每股認購價格6元，收足股款計2億5千560萬元，但其實私募增資對象包括仰山林、丰雲、瑞揚、璞旭等公司，分別是由集團祝姓董事長的兒子等親友、員工擔任負責人。

除了愛山林當年重訊未揭露關係人資訊外，愛山林公司的股票在2020年5月到9月間，出現不尋常波動，檢調懷疑有人利用連續相對成交等方式，拉抬股價，牽連的關係帳戶合計擬制性獲利逾億元，全案涉及違反財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信、洗錢等多項罪名。

檢察官劉韋宏6日指揮調查局台北市調處，搜索愛山林等集團公司以及祝姓董事長等人住處共23個地點，並通知祝姓董事長、祝男妻子、在愛山林擔任總經理的祝男兒子，以及愛山林張姓副董事長兼發言人等18名被告、2名證人到案接受調查。