帶隊訪視光電業者竟有涉刑案公司　屏東地檢署回應了

▲屏東地檢署等單位訪視轄區光陽業者 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署5日會同屏東縣調查站等單位訪視轄區內綠能光電大型案場，其中一家因涉及刑案起訴，有立法委員今(6)日於社群媒體質疑，屏東地檢署對此也做出回應。

屏東地檢署表示，5日的訪視活動，係依據臺灣高等檢察署函示，針對經濟部能源署列管、裝置容量達20MW以上之光電案場進行聯合訪視，屬檢察機關例行性執法與法治宣導工作之一，旨在促進產官合作、打擊妨害綠能發展之不法行為。

該署藉由與業者面對面溝通，建立聯繫窗口與信任機制，並透過企業座談會加強法律宣導，提醒業者應落實誠信經營與法令遵循，共同防杜非法勢力滲入，確保綠能產業健康發展。

這次訪視由本署蔡佰達主任檢察官率隊，偕同蕭惠予檢察官及「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員單位，共17人參與，包括屏東縣調查站、縣警局、廉政署南部地區調查組、政風處、環保局及綠能專案推動辦公室等機關。

當日下午14時30分至16時30分，本署實地訪視包括力暘太陽光電教育推廣中心、天權升壓站、鎮安村村民活動中心及天方第一期太陽能光電廠案場，現場由多家業者進行簡報與導覽，整體過程公開、透明，並無圖利或不當互動情形。

力暘能源股份有限公司先前雖因涉及相關刑事弊案，經臺南地檢署提起公訴，然基於公平原則及執法中立立場，本署並未因其涉案背景而將其排除於訪視及宣導對象之外，反而更因藉此機會強化宣導，以杜絕未來可能的不法行為。

本署強調，司法機關辦案不分黨派、不問背景，將依證據與法律辦理一切涉及不法的案件，並持續配合中央政策推動綠能除弊，不容任何外界干預或扭曲檢察機關的中立性與專業性。

