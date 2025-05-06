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中國製造2025十年　研究：大大縮小中西技術差距

▲ 中國國務院計畫創建「中國製造2025」國家級示範區以發展出更具創新與競爭力的製造業 。（圖／翻攝自中國政府網）

▲「中國製造2025」計畫。（圖／翻攝自中國政府網）

文／中央社

最新研究發現，中國10年前推出、曾被美國批評為保護主義的產業計畫「中國製造2025」在縮小中國與西方技術差距方面取得巨大成功，而這勢必加劇有關如何因應中國利用國家補貼和其他策略以提升國家競爭力的爭論。

據華爾街日報（WSJ）中文網，5日公布的上述研究由「美國全國商會」（U.S. Chamber of Commerce）委託研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）進行。美國總統川普第一個任期內的中美貿易戰期間，北京在公開場合不再提及中國國家主席習近平上任後的標誌性產業戰略「中國製造2025」計畫，但這項政策持續實施中。

研究顯示，「中國製造2025」戰略下釋放的巨大國家支持讓中國得以消除或減少對鐵路和電力設備、醫療器械以及可再生能源產品等進口的依賴；此外，中國企業在全球範圍內的競爭力有所增強，在造船和機器人等行業從外國公司手中奪取了市占率。

研究結果凸顯隨著北京繼續推進習近平旨在讓中國成為高科技行業領導者的藍圖，美國和其他先進經濟體面臨的風險。

榮鼎集團中國副總監班開玫（Camille Boullenois）說，今天的中國與2015年的中國已大不相同，這很大程度與「中國製造2025」戰略有關，「毫無疑問，中國將繼續縮小差距並提高競爭力」。

在2018和2019年的上一次美中貿易衝突期間，美國試圖讓中國改變「中國製造2025」政策，並表態北京透過向中國企業提供國家補貼和強制外國公司進行技術轉讓而扭曲了競爭；但2020年達成的貿易協議卻側重於中國承諾購買更多美國產品，而非解決中國國家補貼和許多美國公司關切的其他問題。

這項最新研究凸顯中國政府的國家主導政策帶來的新挑戰。與此同時，川普團隊正準備與北京進行可能的談判。

研究並詳細闡述了「中國製造2025」政策實施以來北京的國家支持是如何持續加強。2018至2022年，受扶持行業的企業所享受的稅收優惠年均增長近29%，2022年達人民幣1.3兆元，占企業研發總支出的5成以上。

▲中國宇樹科技新推出「Unitree Go 2」機器狗。（圖／翻攝自宇樹科技官網）

▲宇樹科技「Unitree Go 2」機器狗。（圖／翻攝自宇樹科技官網）

研究顯示，2015至2023年期間，享受稅收減免和其他優惠政策的企業比例增長了3倍多。此外，根據現有政府數據，2015至2020年期間透過國家主導基金展開的投資增長了4倍多，2020年達到520億美元。

報告還顯示，北京越來越多地以中國市場准入作為籌碼，迫使外國公司在中國建立生產和研發中心。這些做法幫助中國建立了從智慧手機到電動汽車等各種產品的供應鏈。

影響所及，研究發現，「中國製造2025」所涵蓋的每個行業，包括資訊技術、高端機械、醫療器械以及新材料對於進口的依賴都顯著下降，例如2023年醫療器械市場進口產品的市占率從2015年的24%降至14%。

報告顯示，商用飛機是中國企業仍然落後於美國和其他西方競爭對手的少數行業之一。中國本土飛機製造商中國商飛仍然依賴外國零部件來生產與波音（Boeing） 和歐洲空中巴士（Airbus）商用飛機類似的國產飛機。

但這項研究預測，隨著中國在生產自家的航空發動機方面取得進展，這種情況未來幾年可能發生變化。

▼大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

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