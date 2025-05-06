嘉義市行人交通安全議題熱議　行人違規罰款繳納應更方便

▲▼ 嘉義市市議員鄭光宏質詢 。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為求力甩「行人地獄」惡名，中央與地方皆加大行人交通安全宣導與執法力道，但截至今年4月30日，嘉義市行人交通事故較去年同期僅略減4件，成效有限，細究肇事原因，除車輛及行人未注意超過半數，行人不守交通規則違規穿越馬路，佔比多達27.8%。

另，為降低行人交通事故，警方從去年五月起，明顯加大執法力道，取締行人未依標誌、標線、號誌穿越馬路，一年下來，取締超過2,635件，惟民眾抱怨繳納罰款只能到違規地分局所在地或是郵局劃撥繳納太不方便，嘉義市議員鄭光宏6日質詢，希冀市警局能比照雙北、桃園、高雄等，讓民眾能就近到超商付款繳納。

2023年以前，台灣每年行人交通事故死亡數都超過400人，外媒諷刺台灣交通亂象如「行人地獄」，也因此逼得中央全方位從交通工程、交通宣導及交通執法等三大面向著手宣導與取締，企圖力甩「行人地獄」污名。交通部三月公布113年交通事故資料，行人死亡下降為366人，創歷年新低，但離「行人零死亡」願景仍有待努力。

中央著手改善，地方努力宣導，截至今年四月，嘉義市行人交通事故共126件，較去年130件略減4件，年減3.08%，細究肇事原因，車輛及行人未注意左右來車與車前狀況66件（52.4%）、行人違規35件（27.8%）次之、車輛違規25件（19.8%）。

降低交通事故，除了行車要禮讓行人，行人也要遵守交通規則，為此市警局從去年五月就加強行人違規執法，截至今年四月，一年下來開單超過2,635件，市民違規前五大路段包括文化路360件、民族路274件、興業東路164件、中山路61件、博愛路94件，多位於市中心。

行人違規，依規需繳納500元罰款，惟現行規定只能到違規所在地分局或郵局劃撥繳納，對市民亦或觀光客極度不方便，抱怨連連，鄭光宏建議，包括雙北、桃園、高雄等地行人違規罰單都可以到超商繳納，要求市警局應增加多元繳納罰單方式，除降低民怨也提高繳納便利性。