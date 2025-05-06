系統大出包？Gemini Advanced免費會員美國IP就能領取

Gmail用戶近幾個月頻遭網路釣魚詐騙攻擊。對此，Google強調，即使帳號慘遭入侵，用戶仍有長達一周的機會可重新取得存取權，前提是必須事先設定好恢復電話或電子郵件。Google同時也呼籲用戶盡快啟用雙重驗證與通行鑰匙，以強化帳戶防護。