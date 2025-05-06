系統大出包？Gemini Advanced免費會員美國IP就能領取

▲Google One免費會員疑似全面開放，美國IP用戶無需學生信箱即可申請 。（圖／Google）
記者吳立言／綜合報導
Google日前推出的學生專屬Gemini Advanced會員計畫，原本僅限美國地區的在校學生持有 .edu信箱才能申請，但有網友實測發現，只需使用美國IP位址，即可成功申請並開通至2026年底，引起網路社群廣泛討論。
Google 今天这个大礼包。。。— orange.ai (@oran_ge) May 6, 2025
已经分不清到底是营销，还是出 BUG 了。
只要登录就可以免费领取 Google One 会员到 2026 年底
包括 Google 旗下所有的 AI 服务会员。
仅限美国 IP，实测成功。
领取地址： https://t.co/CaU5hFuc8G pic.twitter.com/4LOyL53wAg
該會員方案提供包括Google One雲端空間、Gemini Advanced高階AI助理，以及整合至Gmail、Docs、Slides等應用中的AI功能，透過官方頁面 https://gemini.google/students/ 即可申請。
儘管Google並未正式公告放寬限制，許多使用者實測後發現，目前註冊流程未強制驗證學生身份。這也讓部分民眾質疑是否為系統設定異常，或是短期開放測試階段。
目前尚不清楚Google是否已察覺異常，或是否會在後續進行帳戶審核或收回資格。有網友提醒，若屬系統漏洞，日後可能會有取消風險，建議使用者「低調使用、不依賴為主」。
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