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基捷重大突破！侯友宜、謝國樑有共識　促中央加速審議

▲基捷重大突破！全線高架段優先推動,謝國樑,侯友宜（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆捷運重大進展！發包策略、機廠分工定案，謝侯聯手拚2033通車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（6日）與新北市長侯友宜共同召開「基隆捷運推動研商會議」，會後雙方發表聯合聲明，宣布基隆捷運將優先推動汐止保長坑（SB16）至基隆八堵（SB22）全線高架段的細部設計，以及全線機電系統等關鍵工程，盼加速中央經費審議流程，推進整體計畫進度。雙方並針對八堵站開發方式與機電設施配置等議題進行討論，未來將共同整合八堵站與八堵機廠，進行全案整體規劃，達成分工合作共識，兼顧地方民意、民眾權益及後續開發模式。

基隆捷運橫跨基隆、新北、台北三市，當前受限於缺工缺料、疫情與國際戰爭影響，以及國內工程量大導致市場飽和，計畫總經費尚未拍板。兩市政府指出，捷運土建設計須同步參考機電系統參數，為確保通車期程不受影響，將在行政院核定經費697億元內，優先辦理「全線高架段土建細部設計、機電系統及軌道工程」等項目，後續再與中央協商調整總經費，以反映市場實際狀況。

▲基捷重大突破！全線高架段優先推動,謝國樑,侯友宜（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（左）、新北市長侯友宜（右）。

此外，會議決議，基隆捷運所需機電設施，將整合進行中之台北捷運民汐線八堵機廠計畫。新北市政府將主責八堵機廠工程及捷運共構開發，基隆市政府則負責整合地方意見、協調開發範圍及協助辦理都市計畫個案變更。未來也將共同召開地方座談會，聽取居民意見。

謝國樑強調，基隆捷運與台北捷運民汐線、新北捷運汐東線採用相同機電系統，未來基隆與汐止居民可望實現「一車到底」直達台北南港、內湖、民生社區至大稻埕。他也表示，市府將配合辦理八中社區都市計畫變更，搭配道路系統與聯合開發案，縫合長期以來受地形切割的八堵前後站區域，爭取最大市民福祉。

▲基捷重大突破！全線高架段優先推動,謝國樑,侯友宜（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜指出，基隆捷運線路長、工程龐大，國內營造商基於風險與資本考量，難以一標承攬，需採分標方式推動。呼籲中央能在6月底前完成核定，以利如期發包、確保2033年如期完工。

基隆市政府秘書長方定安補充，鑑於六合橋年限將屆且未來改建困難，兩市已決議六合橋與捷運橋樑共構改建，不僅改善線形、提升搭乘舒適度，亦可降低震動與噪音。相關橋梁經費將依功能拆分比例，由地方爭取中央補助。

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