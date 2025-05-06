傳OpenAI再出手　斥資30億美元併購Windsurf，布局程式開發市場

▲這項交易若順利完成，將成為OpenAI歷來規模最大的併購案。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

在AI應用百家爭鳴的時代，OpenAI再度出招搶占市場版圖。根據多家外媒引述消息人士指出，OpenAI已正式同意以約30億美元收購AI程式設計輔助工具公司 Windsurf。這項交易若順利完成，將成為OpenAI歷來規模最大的併購案，顯示其進一步強化在AI輔助編碼領域的決心。

Windsurf原名為Codeium，近期原計畫與General Catalyst、Kleiner Perkins等知名創投機構進行新一輪募資，估值亦落在30億美元上下。不過隨著OpenAI出手，募資計畫可能將由這筆併購案所取代。

市場觀察指出，此併購不僅能擴充OpenAI在開發者生態中的技術實力，也有助於強化ChatGPT在程式碼生成與工程支援上的應用能力。在Google、Microsoft等科技巨頭紛紛推出AI編碼工具的激烈競爭下，OpenAI藉由整合Windsurf的技術，有望鞏固其在AI開發工具市場的領導地位。

除了積極拓展技術版圖，OpenAI近期也與雲端運算公司CoreWeave簽署價值高達119億美元的五年供應協議，確保運算資源。外界也傳出，OpenAI正著手打造類似X（前Twitter）的社群平台，企圖多角化經營、擴展用戶觸及範圍，建立更穩固的商業模式與收入來源。

這連串布局顯示，OpenAI正全力備戰下一波AI產業浪潮，並逐步將其技術影響力擴展至更多元的應用場景。