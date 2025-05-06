Pinterest圖像搜尋升級　AI幫你「看懂你喜歡什麼」

▲Pinterest導入生成式AI 技術，強化視覺搜尋體驗。（圖／Pinterest，下同）

記者吳立言／綜合報導

隨著生成式人工智慧技術快速發展，視覺搜尋應用也迎來新一波變革。社群平台Pinterest宣布推出視覺搜尋功能重大更新，導入業界領先的多模態AI模型，進一步強化圖片搜尋準確度與操作直覺性。新功能讓使用者無需輸入文字，只需點擊圖片，即可透過AI自動解析喜好元素，延伸探索相似風格、顏色或材質的商品與靈感，提升搜尋與購物體驗整體效能。

這次AI加持的幾大亮點功能之一，是使用者點擊圖片（Pin）時，畫面會出現動畫光暈效果，隨後Pinterest將透過視覺語言模型（Visual Language Models, VLMs）分析圖片中的關鍵元素，自動產生相關描述文字，幫助用戶了解自己喜歡的風格是什麼，並以此精準延伸搜尋。目前此功能率先應用於美國、加拿大與英國的「女性時尚類別」。

另一項AI升級功能，則讓使用者可以針對特定商品進行條件變換，例如搜尋不同顏色、布料或風格的替代款，甚至指定尋找「Y2K風」或更適合正式場合的選項。Pinterest表示，這項功能是為了讓搜尋從「找到這件」進化到「找到我喜歡的版本」。

為了提升操作直覺性，Pinterest也更新了首頁體驗，使用者只要在首頁看到喜歡的圖片長按一下，就能立即啟動視覺搜尋，不用輸入任何關鍵字。Pinterest 強調，這波功能更新重點在於「讓 AI 懂你喜歡什麼」，也希望透過更精準的搜尋體驗，幫助使用者避開AI圖片氾濫帶來的購物誤導，更容易找到真實、實用的靈感參考。

目前這些功能正陸續於全球推出中，未來也將擴展至更多品類與市場，進一步強化Pinterest作為結合 AI 與視覺搜尋的搜尋引擎地位。