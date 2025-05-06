AI也要喘口氣？ChatGPT週末效率翻倍　數據揭示上班族使用新習慣

▲ChatGPT平日用戶暴增，週末效能飆升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

你週末還會打開ChatGPT嗎？根據SimilarWeb最新資料，ChatGPT的使用者數量在平日明顯高於週末，甚至平均高出近 50%。這項趨勢不僅反映用戶高度「辦公導向」的行為模式，也直接影響了OpenAI系統的運作效能，API回應速度在週末竟然能快上將近兩倍。

▲ChatGPT的使用者數量在平日明顯高於週末，用戶錯峰操作成新選擇。（圖／SimilarWeb）

這樣的差異來自於伺服器負載，週末期間，OpenAI的伺服器同時處理的請求大幅減少，因此能以更小的批次、較少的佇列等待來回應查詢，整體速度自然更快。用戶甚至戲稱，「週末的ChatGPT跑起來像開了Turbo」，是錯峰處理工作的最佳時機。

而這項趨勢也進一步證實了ChatGPT正加速取代傳統辦公軟體，成為知識工作者日常流程中的AI工具。不論是撰寫簡報、整理資料、生成代碼還是處理文案，ChatGPT幾乎成了現代辦公室桌面上不可或缺的常駐角色。

在流量高峰與伺服器效能之間取得平衡，也讓更多企業思考，是否該重新安排工作流程、善用週末 AI 效率？這可能會成為下一波「智慧工作排程」的新契機。