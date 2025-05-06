陸財長主持東協+3會議　倡深化域內貿易投資合作

▲大陸財政部部長藍佛安。（圖／翻攝大陸財政部）

記者陳冠宇／綜合報導

第28屆東協與中日韓（10+3）財長和央行行長會議4日在義大利米蘭舉行，大陸財政部部長藍佛安主持會議時表示，保護主義抬頭，不穩定不確定性因素明顯增多，他呼籲各方堅持多邊主義和自由貿易，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通。

藍佛安是作為聯合主席主持會議部分議題，會議主要討論全球和區域宏觀經濟形勢、10+3區域財金合作等議題。

藍佛安表示，當前世界經濟格局深刻調整，全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，不穩定不確定性因素明顯增多。10+3區域經濟展現較強韌性、擁有較大增長空間，但也面臨複雜嚴峻的內外部挑戰。

他強調，各方應堅定落實10+3領導人會議共識，堅持多邊主義和自由貿易，加強宏觀政策溝通協調，深化域內貿易投資合作，維護產供鏈穩定暢通，為區域經濟金融穩定和一體化進程做出更大貢獻。

▲東協與中日韓財長和央行行長系列會議。（圖／翻攝大陸財政部）

藍佛安指出，中方願與10+3各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。

據大陸財政部指出，會議支持更新10+3財金合作戰略方向，同意推出聚焦中長期結構性問題的技術援助工具，肯定了清邁倡議多邊化融資模式討論進展，歡迎AMRO高管順利換屆、10+3財金智庫網絡成功擴員、區域本幣債券市場深化發展，批准災害風險融資倡議未來路線圖概念文件。

會前，藍佛安還主持了中日韓財長和央行行長會議，以及首次10+3財長閉門交流會；會議期間，藍佛安分別與馬來西亞財政部第二部長阿米爾·哈姆扎、印尼財政部部長英卓華、日本財務大臣加藤勝信等舉行雙邊會見或交流。