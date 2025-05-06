時隔8個月！「小楊哥」露面王晶生日宴　網傻眼：要進軍演藝圈嗎

▲王晶將小楊哥拉到身旁。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國抖音直播帶貨網紅「瘋狂小楊哥」近日現身，香港導演王晶的70歲慶生派對。王晶在吹蠟燭前，特地將小楊哥拉到身旁合照。小楊哥摸摸鼻子乖乖站了過去，同時這也是小楊哥禁播8個月後，首次公開露面在鏡頭前，令不少網友調侃，「端午節要出來賣粽子了嗎？」

綜合陸媒報導，王晶近日在社群平台上，曬出生日派對上的影片。影片中，在切蛋糕環節，王晶刻意將小楊哥拉到身旁。只見小楊哥搔了搔鼻子，抿著嘴來到王晶旁邊，有些不好意思，8個月沒公開露面的小楊哥，身著某品牌運動服，在合影時也抿嘴、安靜站立。

▲小楊哥現身導演王晶的70歲生日宴。（圖／翻攝自微博，上同）

該段影片引起網友熱議，「和王晶一起，估計要完蛋了」、「小楊哥現在對外形象倒是故意走『低調乖順』路子」、「還和這些人在一起，離滅亡不遠了小楊」、「還和這些人在一起離滅亡不遠了小楊」、「有錢就是不一樣，認識香港大佬」、「王晶：介才繫頂囉」、「同一類人，最後會湊在一起，不稀奇」、「能不能直播把自己賣了」、「就是在試水溫，看風向輿論」、「試探家人們的底線」、「這是要進軍演藝圈了嗎」。

公開資料顯示，王晶是香港電影導演、編劇和監製，原名王日祥，曾執導過劉德華、周星馳主演的《整人專家》、劉德華、徐嬌、徐熙媛主演的《未來警察》等電影。王晶以高產和低俗著稱，是90年代香港最賣座的三級片導演。

據悉，此前王晶曾作客小楊哥直播間，三隻羊香港公司成立時，王晶也站台出席。

有內部人士表示，對於廣大網友關心的復播問題，還在準備中。



報導指出，小楊哥的復出也走迂迴路線。首先疑似是旗下大主播直播間露面，最近直播畫面又開始播放小楊哥以往直播錄影。本次現身王晶的生日會，可能也是小楊哥復出準備動作之一。