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直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

郭智輝在崇越集團旗下MD餐廳，以經濟部名義密宴AIT官員，致詞時還提別強調台美友好關係。（讀者提供）

▲郭智輝在崇越集團旗下MD餐廳，以經濟部名義密宴AIT官員，致詞時還提別強調台美友好關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

經濟部長郭智輝再爆爭議！本刊接獲爆料，指郭頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，本刊近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴美國在台協會（AIT）代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐。

儘管郭入閣後已轉讓崇越全數股權，但兒子仍持股任董事，妻子投資成立的公司更是崇越擁有最多股權的董事，郭家人及家族公司合計持股崇越市值逾21億元，郭智輝卻公私不分，頻繁以公家資源至妻兒旗下的餐廳消費，涉圖利崇越集團，已重創內閣形象。

經濟部長郭智輝經常光臨的MD創作料理餐廳，是崇越科技百分百持股子公司安永集團旗下品牌。

▲經濟部長郭智輝經常光臨的MD創作料理餐廳，是崇越科技百分百持股子公司安永集團旗下品牌。

郭智輝上任後風波不斷！五一勞動節上百名台電員工包圍經濟部抗議，訴求「只有核電延役，台電才能續命」，並批評錯誤的能源政策造成虧損，未料，郭當天在立法院備詢被問及此議題，先稱台電大約有3萬名員工，不清楚這一百多人是不是都是台電員工，又稱虧損有很多原因，「他是專家嗎？」、「他看不下去，他可以離開啊！」

MD餐廳位在台大明達館內，其中密宴AIT的「花園廳」包廂挑高九米、有大片玻璃窗，平日是方桌擺設。

▲MD餐廳位在台大明達館內，其中密宴AIT的「花園廳」包廂挑高九米、有大片玻璃窗，平日是方桌擺設。

郭的發言不僅在野黨痛批失言、要他道歉，連綠營都有意見。民進黨團幹事長吳思瑤2日直言，所有政務官都要避免情緒性發言，也要避免讓嚴肅的政策議題，成為政治口水攻防的開始。行政院長卓榮泰同日也表示，他會找郭來談一談，郭的談話已引起社會討論，相信一定程度也引起勞工心理上的不快，「郭智輝應該趕快去跟所有國營事業員工，表達經濟部更多的關懷，而有國營事業的政府單位，都應該透過這次的事件，再次重申政府跟勞工站在一起的立場。」

郭智輝獨鍾崇越旗下的MD創作料理餐廳，擔任經濟部長後，去年底也曾在這宴請舊部屬。（讀者提供）

▲郭智輝獨鍾崇越旗下的MD創作料理餐廳，擔任經濟部長後，去年底也曾在這宴請舊部屬。

郭上任後頻因發言凸槌惹禍，在此之前，本刊接獲爆料，指郭智輝頻繁花公家資源在台大的一家餐廳消費、宴客，坐上賓除了有公務往來對象，不少經濟部官員、下屬都常被郭以開會或簡報為由找去該餐廳，由於這間餐廳正是郭所創辦、崇越集團旗下的品牌，郭的家人及家族企業至今仍是崇越持股最多的董事，郭因此挨批公私不分、有不當利益輸送之嫌，更涉圖利妻兒持股掌控的集團餐廳，不僅有損官箴，也傷害內閣形象。

回應
經濟部長郭智輝頻繁以公家資源，赴老東家崇越集團旗下的餐廳邀宴用餐、開會，因郭的家人仍在崇越持股、當董事，遭質疑公私不分，有圖利崇越之嫌。經濟部昨（5日）晚間接受本刊採訪回應，經查該等餐敘活動的餐費均由郭部長本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。


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