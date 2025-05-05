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「百斬計畫」奏效　加油站員工機警通報逮車手

▲▼ 「百斬計畫」防詐奏效 朴子警民合力逮車手」 。（圖／朴子分局提供）

▲ 警政署推出「百斬計畫」防詐奏效 ，朴子警民合力逮車手 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子分局大鄉聯合所日前接獲加油站員工報案，懷疑遇到車手向民眾詐騙，急忙向警方求助。員警依警政署新實施的「百斬計畫」，協助該民眾至「165 打詐儀錶板」網站填寫檢舉情資，警民聯手一起主動出擊，順利逮捕李姓車手，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 「百斬計畫」防詐奏效 朴子警民合力逮車手」 。（圖／朴子分局提供）

內政部警政署於4月1日公布「百斬計畫」，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，透過165 打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資，提供有關詐欺車手關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒檢舉獎金。

▲▼ 「百斬計畫」防詐奏效 朴子警民合力逮車手」 。（圖／朴子分局提供）

▲▼朴子警起出贓款及假收據 。（圖／朴子分局提供）

朴子分局大鄉聯合所表示，該名民眾於社群軟體Facebook發現投資廣告，遂加入Line 群組「綜合報導-L104」並下載投資股票的 APP「TS PRO」，另依暱稱「TS PRO客服」指示欲轉新臺幣100萬元至投資平台，遂約於加油站面交款項。

▲▼ 「百斬計畫」防詐奏效 朴子警民合力逮車手」 。（圖／朴子分局提供）

該加油站員工發現2人行為可疑，懷疑遇到車手向民眾詐騙，遂向警方報案，警方趕赴現場沿線梭巡，復於全家超商前見一名女子欲搭乘計程車離去，立即上前盤查該女子，坦承於加油站向他人收取新臺幣100萬元整，警方遂予以逮捕並查扣新臺幣1萬1,500元、工作證名牌1張、商業操作合作協議1張、業務勞動契約2張、手機1支、印章1個等物品，全案依法偵辦。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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