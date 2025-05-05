陸論文稱「男性得子宮肌瘤」　網諷：可入圍諾貝爾文學獎

▲山東大學齊魯醫院。（圖／翻攝醫院官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸近日出現奇葩論文，一篇關於子宮肌瘤的婦科護士論文中，以80例子宮肌瘤患者為案例，不過卻出現55例男性患者的荒謬狀況，被懷疑論文是找代寫、甚至是由人工智慧（AI）撰寫。

《極目新聞》報導，一篇題為「針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果」的論文在大陸網上流傳，論文開頭就寫明「子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一」。

不過，內文卻寫到，「選取本院2015年4月至2016年4月收治的接受手術治療的子宮肌瘤患者80例，對照組患者中，男27例，女13例，觀察組患者中，男28例，女12例，年齡24—55歲。」

上述論文中提到，選取的樣本為所有患者，經臨床症狀和婦科檢查確診為子宮肌瘤，所有患者簽署知情同意書。

據報導，該論文作者是山東大學齊魯醫院婦科的一名護士，論文發表於大陸唯一一本婦科內分泌領域的學術期刊《實用婦科內分泌電子雜誌》。

▲關於子宮肌瘤的婦科護士論文。（圖／翻攝極目新聞）

該院一名值班人員告訴媒體，暫不清楚相關情況，將向醫院有關科室反映並進一步核實。

對此事件，大陸網友不留情地批評，「應該是霍霍花錢找人代發評職稱用的，自己都不知道發的啥，本來也以為沒人看，結果弄出大笑話」、「現在有了AI還有幾篇是真正自己寫的？」、「審稿人是睡著了嗎」。

更有人揶揄，「作者可憑此文入圍諾貝爾醫學獎」、「應該是入圍文學獎吧」；「要不然再發表一篇女性確診睾丸癌論文，對稱一下」、「再來篇女性幾歲時適合割包皮」。

但是有網友認為，此事件凸顯出大陸醫界的問題，「都是要求『唯論文』惹的禍」、「現在醫院強制每個護士都要發論文，不發就不給升能級。而且聽說至少是兩年一篇」，並指「護士要發論文就很扯淡」、「應試教育，從不缺乏騙子」。