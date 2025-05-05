嘆國民黨低估敵情慘了　邱毅預言檢調下一步：約談朱立倫是一定的

▲國民黨主席朱立倫。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

記者郭運興／台北報導

檢調近日大動作偵辦罷免案偽造連署一事，國民黨多處黨部遭到搜索，更有多位幹部遭到羈押。對此，前立委邱毅今（5日）列出「4理由」認為，國民黨中央一定會被搜索，目標直指組發會及主席辦公室，而且「約談朱立倫是一定的」，但要到收押應該短期不會，至於黨團總召傅崐萁篤定是風暴中心，檢調重兵已進入花蓮，在檢調的天羅地網下，低估敵情的國民黨，這回真慘了。

邱毅表示，最近賴清德的獨裁行動更加瘋狂，司法檢調人員如狼似虎，而罷團成員有恃無恐，街頭暴行連連。那國民黨中央會不會被搜索？朱立倫會不會被約談？傅崐萁會不會被收押？

邱毅認為，國民黨中央一定會被搜索，而且目標直指組發會及主席辦公室。理由很簡單，第一「各地方黨部都已被搜索」、第二「各地方黨部的書記長都被抓，甚至被收押，書記長歸中央組發會統籌主管」。

邱毅指出，第三是「檢調正在調查原住民的幽靈連署，而原住民連署由黨中央直接指揮」、第四「檢調是以『組織犯罪』來偵辦」。

接著，邱毅分析，賴清德會不會下令檢調約談朱立倫，甚至採取收押等強制手段？自己認為「約談是一定的」，但收押應該短期不會，因為朱立倫前面還有一個防火牆，就是組發會主委許宇甄。

邱毅說，至於傅崐萁篤定是風暴中心，檢調重兵已進入花蓮，偵查礦稅及幸福水泥的案子，目標鎖定傅崐萁夫妻。

最後，邱毅強調，在檢調的天羅地網下，原先錯估形勢，低估敵情的國民黨，這回真慘了！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）