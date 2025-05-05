　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026年放假116天、還可能0補班！連假最爽放法「請假攻略曝」

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2025年一轉眼就過了快一半，大家最期待的2026年行事曆也準備登場。雖然行政院人事行政總處尚未正式公布，不過根據《紀念日及節日實施辦法》推估，明年可能會有116天放假日，更傳出有機會「0補班」，堪稱史上最佛！部落客「凱哥寫程式」整理出明年7個連假和請假攻略，快手刀存起來排假去！

凱哥寫程式」推估2026年將有7個「3天以上」連假，包括農曆春節（2／14～2／19）休6天、228紀念日（2／27～3／1）休3天、清明節（4／3～4／6）休4天、勞動節（5／1～5／3）休3天、端午節（6／19～6／21）休3天、中秋節（9／25～9／27）休3天、國慶日（10／9～10／11）休3天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼部落客自製2026行事曆。（圖／「凱哥寫程式」授權引用）

▲部落客自製2026行事曆。（圖／「凱哥寫程式」授權引用）

至於若明年一樣沒有補班日，假怎麼請？首先2026元旦落在週四，可以考慮自己請一天（1月2日），便可連休4天。再來是超猛的春節假期，只要請假2月20日（請1天），就能放到9天；如果再狠請2月23日至26日（請5天），則可一口氣爽放16天。

清明節也不遜色，假如在前一週3月30日至4月2日，或是清明後的4月7日至4月10日請假，就能擁有10天假（請4天）。到了5月勞動節，因5月1日適逢週五，本來就有3天連假。如果再加請4月27日至30日（請4天），也能湊出9天假期；最後，2026年的端午節、中秋節與國慶日很巧地都落在週五，同樣皆是請4天即可爽放9天。

※內容獲「凱哥寫程式」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊
五一假連番事故！習近平發重話批評
二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%
快訊／台幣強升！　日圓直奔「甜甜價」
川普鬆口！　願在「某個時刻」降低對中關稅：中國很想做生意
2026年放假116天、還可能0補班！請假攻略曝
快訊／鳳山死亡車禍！騎士遭輾爆頭亡
快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國監理所電腦大當機　考照、臨櫃業務全卡關

媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊　

產後腿部浮腫、靜脈曲張別輕忽！找回自信美腿的關鍵　媽媽一定要懂

被網暴「呂秋遠喊憂鬱」拒見孩！生母失望：我清醒了，一起下地獄

2026年放假116天、還可能0補班！連假最爽放法「請假攻略曝」

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

今立夏逢「釋迦牟尼佛聖誕」！12星座運勢一次看

白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

梅雨鋒面明襲　「下最大」地區曝

粉紅超跑突甩尾急左轉　香燈腳秒懂：白沙屯媽祖慈悲

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

全國監理所電腦大當機　考照、臨櫃業務全卡關

媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊　

產後腿部浮腫、靜脈曲張別輕忽！找回自信美腿的關鍵　媽媽一定要懂

被網暴「呂秋遠喊憂鬱」拒見孩！生母失望：我清醒了，一起下地獄

2026年放假116天、還可能0補班！連假最爽放法「請假攻略曝」

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

今立夏逢「釋迦牟尼佛聖誕」！12星座運勢一次看

白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

梅雨鋒面明襲　「下最大」地區曝

粉紅超跑突甩尾急左轉　香燈腳秒懂：白沙屯媽祖慈悲

一日遭性侵4次！南韓多地育幼院爆發性醜聞　誇張受虐事件曝光

日本老字號溫泉旅館大火　近100人疏散、5建物燒毀

全國監理所電腦大當機　考照、臨櫃業務全卡關

媽祖進香！他驚「數十萬人都能請假」還有年輕人　網傻：很正常啊　

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

貴州遊船翻覆已致9死　事發時突出現「怪天氣」！

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

桃園男與妻口角負氣離家...傳情緒性訊息　警尋獲勸說解心結

陸五一假連番事故！習近平發重話批評　副總理第一時間赴現場坐鎮

《骨刺人生》開講！　骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

生活熱門新聞

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

今「立夏」1動作恐前途黑暗　佛誕4生肖有感應

白沙屯媽祖沒去嘉義新港熱議！　拱天宮主委說話了

梅雨鋒面明襲　「下最大」地區曝

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

夏月電價6/1上路　家庭月電費恐破千元

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

更多熱門

相關新聞

影／外國客瘋狂購物!大喊「中國超便宜」　

影／外國客瘋狂購物!大喊「中國超便宜」　

大陸今年「五一假期」從5月1日到5月5日，共計5天。假期第一天，全社會跨區域人員流動量約14.2億人次，同比增長約4.5%，不只大陸本地遊客多，來華觀光外籍遊客明顯增加。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京知名景點，觀察發現外國旅客人數明顯增加，有團客也有自由行， 「首來族」佔比高，對於大陸第一印象有三個，好吃好玩、物價便宜以及電子支付十分方便。其中一對義大利兄妹受訪時笑說，「自己在大陸變成有錢人，消費很便宜，十分喜歡中國，想搬來北京住。」

影／求發財！清雍正「唯一」欽點財神廟

影／求發財！清雍正「唯一」欽點財神廟

明年寒假後「上3天課再放春節」惹議　教育部：邀請各界會商

明年寒假後「上3天課再放春節」惹議　教育部：邀請各界會商

日本都爽放！他喊台灣「連假少到哭」爆共鳴

日本都爽放！他喊台灣「連假少到哭」爆共鳴

51勞動節「全台銀行休息」！一票人都不知

51勞動節「全台銀行休息」！一票人都不知

關鍵字：

假期2026放假假期攻略行事曆

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面