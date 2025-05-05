2026年放假116天、還可能0補班！連假最爽放法「請假攻略曝」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

2025年一轉眼就過了快一半，大家最期待的2026年行事曆也準備登場。雖然行政院人事行政總處尚未正式公布，不過根據《紀念日及節日實施辦法》推估，明年可能會有116天放假日，更傳出有機會「0補班」，堪稱史上最佛！部落客「凱哥寫程式」整理出明年7個連假和請假攻略，快手刀存起來排假去！

「凱哥寫程式」推估2026年將有7個「3天以上」連假，包括農曆春節（2／14～2／19）休6天、228紀念日（2／27～3／1）休3天、清明節（4／3～4／6）休4天、勞動節（5／1～5／3）休3天、端午節（6／19～6／21）休3天、中秋節（9／25～9／27）休3天、國慶日（10／9～10／11）休3天。

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▲部落客自製2026行事曆。（圖／「凱哥寫程式」授權引用）



至於若明年一樣沒有補班日，假怎麼請？首先2026元旦落在週四，可以考慮自己請一天（1月2日），便可連休4天。再來是超猛的春節假期，只要請假2月20日（請1天），就能放到9天；如果再狠請2月23日至26日（請5天），則可一口氣爽放16天。

清明節也不遜色，假如在前一週3月30日至4月2日，或是清明後的4月7日至4月10日請假，就能擁有10天假（請4天）。到了5月勞動節，因5月1日適逢週五，本來就有3天連假。如果再加請4月27日至30日（請4天），也能湊出9天假期；最後，2026年的端午節、中秋節與國慶日很巧地都落在週五，同樣皆是請4天即可爽放9天。

※內容獲「凱哥寫程式」授權引用