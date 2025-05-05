Grok語音模式正式啟用！全面開放iOS用戶體驗



▲Grok升級語音互動，iOS用戶全面開放使用 。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Grok的語音功能（Voice Mode）正式結束測試階段，今（5日）起全面開放iOS平台用戶使用。用戶只需更新App，即可透過語音與AI助理自然互動，無需打字即可完成查詢、溝通或執行任務指令。Android用戶則暫時仍需訂閱 SuperGrok 方案，才能搶先體驗這項語音功能。

And Grok said, “Let there be voice,” and there was voice. pic.twitter.com/BlGi0aKVDg — Grok (@grok) May 4, 2025

語音模式最早於2025年2月以測試版形式推出，當時只有Premium+訂閱者能搶先體驗。短短幾個月內，Grok團隊根據用戶回饋持續優化語音辨識與語調理解能力，如今推出的正式版，支援即時語音輸入與回應，並提供多種聲音角色選擇，也可儲存並分享對話內容。 這次的全面開放，代表Grok從純文字互動進一步進化為更完整的多模態AI助理。不論是查資料、記筆記、排行程或只是想「跟AI聊聊」，用戶現在可以直接說出來，讓互動更直覺、自然，也更適合忙碌、多工的日常生活。

Grok團隊表示，接下來還會持續推出更多語言支援與功能強化，讓語音互動變得更聰明、更貼近人類溝通的方式。