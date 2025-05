Grok語音模式正式啟用！全面開放iOS用戶體驗

▲Grok升級語音互動,iOS用戶全面開放使用 。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

Grok的語音功能(Voice Mode)正式結束測試階段,今(5日)起全面開放iOS平台用戶使用。用戶只需更新App,即可透過語音與AI助理自然互動,無需打字即可完成查詢、溝通或執行任務指令。Android用戶則暫時仍需訂閱 SuperGrok 方案,才能搶先體驗這項語音功能。

And Grok said, “Let there be voice,” and there was voice. pic.twitter.com/BlGi0aKVDg