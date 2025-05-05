外媒曝：華為深圳建廠「挑戰輝達、台積電」！拚自製7奈米高階晶片

▲華為在深圳建3座先進晶片廠，期待能開發出取代輝達、艾司摩爾、台積電等公司的半導體技術。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

中國科技大廠華為正在深圳興建3座擁有先進晶片生產線的工廠，其中1座工廠預計將生產華為用於智慧型手機及AI處理器的7奈米晶片，這次也是華為首度嘗試自行製造高階晶片，試圖打破歐美技術封鎖，並期待能開發出取代輝達、艾司摩爾、台積電等公司的半導體技術。

根據英國《金融時報》報導，知情人士透露的消息且經金融時報記者實地走訪及衛星影像佐證，華為2022年開始在深圳觀瀾興建3座擁有先進晶片生產線的工廠，其中一間工廠預計用來生產用在智慧型手機及昇騰（Ascend）AI處理器的7奈米晶片。

報導指出，另外2間早在2024年竣工的工廠，分別由晶片設備商新凱來（Si Carrier）、記憶體晶片製造商昇維旭（Sway Sure）營運。業界人士透露，2間工廠目前仍由華為所有，儘管華為否認跟新凱來、昇維旭有任何聯繫，但他表示華為是透過協助募資、共享員工、技術等方式，跟2間公司達成合作關係。

華為的主要目標是希望能發展出取代輝達、艾司摩爾、台積電、SK海力士（SK Hynix）等公司的半導體技術，這些舉動也顯示了華為想要成為半導體產業領導的野心，以及中國在AI等技術開發領域挑戰美國的決心。

半導體分析公司Semi Analysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）也說，華為做出了前所未有的努力，從晶圓製造設備到模型構建，希望在中國打造一條龍式AI供應鏈。他說，「我從未見過任何一間公司試圖包辦半導體所有領域」。