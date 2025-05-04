桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

▲錦興國小與獵戶座童軍團將象徵傳承的會旗交接給航空城複式童軍團及僑愛國小。（圖／錦興國小提供）



記者楊淑媛／桃園報導



114年桃園市幼童軍聯團活動，4日於蘆竹區錦興國小舉行，共有來自桃園市的19個童軍團、40個小隊、逾600名幼童軍熱情參與。主辦學校錦興國小王春綢校長表示：童軍教育強調「學中做、做中學」，就是透過實作、探索與冒險，培養孩子的獨立、自信與服務精神。

立委牛煦庭出席活動指出：童軍教育強調「智、仁、勇」三大核心，透過知識與技能學習培養「智慧」，並在挑戰與困境中鍛鍊「勇氣」，勉勵每位小狼都可以收獲滿滿，玩得開心！

▲活動成績前三名受獎典禮。

錦興國小指出，本次活動每半年舉辦一次，本屆聯團活動以「遨遊宇宙、童游錦興」為主題，設計五大星際區域、共30個精心規劃的挑戰關卡，分別對應太陽系與春夏秋冬四季星空。參與的小狼們一踏入活動會場，即穿越特製的星空營門，沉浸於不同星空主題氛圍中。活動內容融合各主要星座的神話故事與遊戲挑戰，寓教於樂，帶領孩子們探索天文知識。

▲桃園114年幼童軍聯團活動，逾600名幼童軍熱情參與。（圖／錦興國小提供）

活動單位更巧妙結合錦興國小品德、活力、閱讀等品牌學校特色，將棒球、羽球、桌球、科普閱讀等元素融入關卡設計，讓參與者在闖關過程中深入認識校園文化。值得一提的是「中山國小童軍團」遊戲中融入SDGs永續發展目標，以「愛地球」為主題，提升幼童軍對環境永續的關注與實踐，桃園市各童軍團服務員熱情支援擔任闖關遊戲的關主。

童軍團總團長陳江汶：此次盛會是獵戶座童軍團全體成員歷經三個月籌備，投入無數心力反覆討論與修正細節，得以圓滿完成這場結合知識、娛樂與情感交流的盛大聯團活動，充分展現童軍精神與教育意義。