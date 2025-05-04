　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

▲桃園幼童軍聯團活動

▲錦興國小與獵戶座童軍團將象徵傳承的會旗交接給航空城複式童軍團及僑愛國小。（圖／錦興國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

114年桃園市幼童軍聯團活動，4日於蘆竹區錦興國小舉行，共有來自桃園市的19個童軍團、40個小隊、逾600名幼童軍熱情參與。主辦學校錦興國小王春綢校長表示：童軍教育強調「學中做、做中學」，就是透過實作、探索與冒險，培養孩子的獨立、自信與服務精神。

立委牛煦庭出席活動指出：童軍教育強調「智、仁、勇」三大核心，透過知識與技能學習培養「智慧」，並在挑戰與困境中鍛鍊「勇氣」，勉勵每位小狼都可以收獲滿滿，玩得開心！

▲桃園幼童軍聯團活動

▲活動成績前三名受獎典禮。

錦興國小指出，本次活動每半年舉辦一次，本屆聯團活動以「遨遊宇宙、童游錦興」為主題，設計五大星際區域、共30個精心規劃的挑戰關卡，分別對應太陽系與春夏秋冬四季星空。參與的小狼們一踏入活動會場，即穿越特製的星空營門，沉浸於不同星空主題氛圍中。活動內容融合各主要星座的神話故事與遊戲挑戰，寓教於樂，帶領孩子們探索天文知識。

▲桃園幼童軍聯團活動

▲桃園114年幼童軍聯團活動，逾600名幼童軍熱情參與。（圖／錦興國小提供）

活動單位更巧妙結合錦興國小品德、活力、閱讀等品牌學校特色，將棒球、羽球、桌球、科普閱讀等元素融入關卡設計，讓參與者在闖關過程中深入認識校園文化。值得一提的是「中山國小童軍團」遊戲中融入SDGs永續發展目標，以「愛地球」為主題，提升幼童軍對環境永續的關注與實踐，桃園市各童軍團服務員熱情支援擔任闖關遊戲的關主。

童軍團總團長陳江汶：此次盛會是獵戶座童軍團全體成員歷經三個月籌備，投入無數心力反覆討論與修正細節，得以圓滿完成這場結合知識、娛樂與情感交流的盛大聯團活動，充分展現童軍精神與教育意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日20歲女大生「被燒成白骨」藏屍前男友家　警搜3次沒搜到
34歲提早退休！　千萬富豪示警「美經濟將衰退」：先做這6件事
舊保溫瓶「垃圾還回收？」環保局曝正解　丟錯最高罰6千塊
苗可麗母親節前夕喪母！自曝「錯過最後一面」當場淚崩
中國「機器人之光」失控暴走！瘋狂揮拳追打工程師
新北警約同仁「輸贏」！　2人派出所內互毆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

健保署雲林舉辦創意活動　吸引逾500人熱情參與

台中梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

馬拉松活動孩童走失　台東警即時介入助團圓

歷史與現代交融　台東公東高工教堂入選文化部百大文化基地

銅礦88經典賽熱血開騎！台東環保局加碼推YouBike永續生活

機器人點亮台東！首屆智創競賽登場　75隊熱血開戰

成人過動症ADHD並非個性缺陷　南投衛生局籲了解症狀及早求助

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

【公主說的都對❤】李多慧被紛絲糾正中文萌喊：我是外國人

「三進三退」6年來最晚！　白沙屯媽祖急行軍衝進朝天宮

漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

健保署雲林舉辦創意活動　吸引逾500人熱情參與

台中梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

馬拉松活動孩童走失　台東警即時介入助團圓

歷史與現代交融　台東公東高工教堂入選文化部百大文化基地

銅礦88經典賽熱血開騎！台東環保局加碼推YouBike永續生活

機器人點亮台東！首屆智創競賽登場　75隊熱血開戰

成人過動症ADHD並非個性缺陷　南投衛生局籲了解症狀及早求助

孫生傳0收入酷炫曝「引薦他AV男優工作」！　談解約：我也有做錯

漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！

台南夫妻吵架！妻遭丈夫持椅毆打　反拿刀捅他

韓劇取景海岸淪陷！濟州島「銅藻入侵」腥臭撲鼻　垃圾從中國飄來

母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

「勞工是台灣經濟的心肝寶貝」　韓國瑜：貨出去人進來、發大財

朱立倫拋罷綠連署列考核　基層憂「令不出黨中央」：機制沒公布

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

林芯儀體脂13%「肌肉禮服都藏不住」！　一周鍛鍊6天辛苦過程全公開

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

地方熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

LIVE／「進火儀式」來了！象徵媽祖光明不滅

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

鳳梨好筍雞饗宴登場！160桌辦桌慶母親節

龜山國小畢業生勇闖11公里　親師生衝線感動瞬間

永康警巧用社群找回走失毛孩狐狸犬見主人喜跳相擁

揮拍慶160週年！新樓醫院桌球邀請賽熱血開打

粉嫩水蜜桃首豐收！台南山上水道博物館果樹生態再進化

捐贈救災繩索助攻義消救援台南消防成就守護力量

母親節前夕台南勞工局修繕志工兵分二路打造幸福家園

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

陳亭妃、陳怡珍攜手惜福協會發放300份物資關懷弱勢

母親節前夕婦幼關懷協會送暖點亮逆境家庭希望之光

更多熱門

相關新聞

被兄弟釋出後排斥棒球　羅國華

被兄弟釋出後排斥棒球　羅國華

羅國華去年遭到中信兄弟釋出，之後也沒有獲得球隊收留，還因此一度排斥棒球，不過在桃園市景錦興國小總教練劉裕安的牽引之下，羅國華再度回到棒球場：「看他們打球很開心，讓我又重新愛上棒球。」

錦興唯一女將羅淳琦最愛Lamigo

錦興唯一女將羅淳琦最愛Lamigo

關鍵字：

桃園幼童軍錦興國小

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

今午後全台變天　「下最大」地區曝

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面