健保署雲林舉辦創意活動　吸引逾500人熱情參與

▲中央健康保險署昨日舉辦「健康臺灣 雲林鄉親來按讚」活動，吸引500多位民眾攜家帶眷熱情響應。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中央健康保險署為鼓勵民眾養成健走運動好習慣，配合打造健康台灣之各項強化健康概念的宣導活動，昨（3）日於雲林縣虎尾鎮多功能活動中心舉辦「健康臺灣 雲林鄉親來按讚」活動，吸引500多位民眾攜家帶眷熱情響應，現場熱鬧滾滾，鄉親對各項宣導攤位更是踴躍參與。

活動由健保署同仁組成活力洋溢的啦啦隊攜手民眾齊心健走，自健康步道出發，透過健走放鬆心情，並且走完全程的民眾，即可得到客製化的健保煎餅及摸彩劵入場。另外，活動現場由健保署龐一鳴副署長代表健保署公開表揚及感謝特優家醫群診所、醫療資源不足地區及矯正機關等服務醫師熱心提供在地鄉親健康照護的貢獻頒發感謝狀致謝。

龐副署長表示，2024年雲林縣共21群154家診所參與「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，有179位醫師照護15萬5000名家醫會員，診所涵蓋率為54.8%，位居雲嘉南4縣市之首。藉由活動，特別感謝雲林地區連續2年20家特優級家醫診所，守護民眾健康且提供優質的醫療照護。同時感謝對偏鄉居民及矯正機關收容人就醫需求，由巡迴醫師及開設監內門診醫師提供就醫可近性。

立委劉建國表示，台灣的全民健保是我們引以為傲的制度，但在雲林、嘉義、南投等中南部偏遠地區，許多民眾仍面臨就醫不便、醫療人力短缺等困境。因此能夠看到許多醫師自願投身於這些艱困地區，長年奔波於巡迴醫療的路上，不為名利，只為守護一份醫者的良知與責任，這是台灣醫療最動人的風景，他們是健保制度實現醫療正義的實踐者。

劉建國強調，未來會在立法院持續支持衛福部及健保署，協助爭取更多預算，強化巡迴醫療的制度設計，並鼓勵更多年輕醫師投入這條充滿使命感的道。

▲中央健康保險署昨日舉辦「健康臺灣 雲林鄉親來按讚」活動，吸引500多位民眾攜家帶眷熱情響應。（圖／記者游瓊華翻攝）