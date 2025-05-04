台中梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

▲台中高海拔望向芸端露營區，在觀旅局積極輔導下終於順利取得合法登記，成為大梨山地區第一家合法露營區。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區大梨山第一家合法露營區在市府觀旅局積極輔導下終於登記完成，在平等里環山部落的望向芸端露營區配合政府的政策，改善營地設施並符合露營場管理要點規定，包括露營設施、消防安全設備及環境保護措施等，最終順利取得設置登記，展現業者合法經營的努力與市府推動合法化的成果。

為推動露營產業永續發展、保障遊客安全，台中市政府觀光旅遊局積極輔導業者申請露營場合法設置。近日，大梨山地區首家露營場「望向芸端」通過市府審核，取得露營場合法設置登記，成為當地首例，為山區露營產業樹立標竿。觀旅局表示，大梨山地區擁有豐富自然資源與宜人氣候，在市府積極輔導下，改善營地設施並符合露營場管理要點規定，包括露營設施、消防安全設備及環境保護措施等，最終順利取得設置登記，展現業者合法經營的努力與市府推動合法化的成果。

▲該露營場一年四季都有不同的風情。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

望向芸端位於台中市和平區海拔約1,800公尺的環山部落，四週有雪山連峰、南湖大山等百岳，園區共有12個營位，春天有紫藤、桃花、梨花可賞，夏季到冬季有水蜜桃、甜柿、蜜蘋果、雪梨等高山水果，在夜間也可從上往下看環山部落的夜景躺在大自然的床來賞星海，冬季楓紅乍現寒流到來也有機會下雪，另也可品嘗精緻牛排套餐，薄脆披薩的特色料理。