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中國首次應用無人平台遠程開發海上稠油油田

▲▼中國首次應用無人平台遠程開發海上稠油油田。（圖／翻攝中新網）

▲「番禺11-12」平台。（圖／翻攝中新網）

文／香港01

周六（5月3日），中國海油深圳分公司「番禺11-12」平台在南海東部海域成功投產，這是中國首次應用無人平台遠程開發海上稠油油田。其在颱風生產模式、遠程復產、複雜原油處理等多方面實現了新突破，進一步提升中國海洋油氣裝備設計建造標準化、智能化水平。

據《中國新聞網》報導，番禺11-12平台位於距深圳東南方向200公里、水深約114米的海域，高150.8米、重約7000噸。

相關負責人介紹，該平台所開採原油包括稠油，這是一種流動性較差的油，開採難度極大。平台在搭載「颱風生產模式」的基礎上，集成了包括油氣分離、加熱、增壓外輸等智能化設備的稠油處理系統，可同時在中心平台和陸地操控中心進行遠程操作，具備遙控測井、壓井和恢復生產等能力，進一步豐富了中國非常規油氣田經濟高效開采技術體系。

據悉，番禺油田於2003年10月投產，建有7座海上生產平台和1艘浮式生產儲卸油裝置，同時開發8個油田，累計生產原油5400萬噸。番禺10/11區塊聯合開發項目是深圳市2024年重點項目之一，新建番禺10-1、番禺11-12兩座井口平台，聯合開發3個油田，高峰日產原油近2000噸。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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