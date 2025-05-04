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成人過動症ADHD並非個性缺陷　南投衛生局籲了解症狀及早求助

▲歌手鼓鼓過去製作專輯期間曾發現自己有過動症。（圖／相信音樂提供）。

▲歌手鼓鼓過去製作專輯期間曾發現自己有過動症。（圖／相信音樂提供）。

記者高堂堯／南投報導

注意力不足過動症（ADHD）不僅影響兒童，許多成年人也受到困擾，卻未察覺；南投縣衛生局加強宣導，提醒大眾重視並認識成人ADHD，避免錯過及早介入就醫諮商的良機。

縣府衛生局說明，ADHD是一種神經發展性疾病，主要特徵包括注意力不集中、衝動行為、過動、時間管理困難與情緒調節不穩等，可能影響個人在學業、職場與人際關係的表現，甚至對日常生活造成極大困擾；由於成人ADHD的表現方式與兒童不盡相同，症狀也可能不如兒童期明顯，許多患者直到成年後才意識到自己可能受到影響，錯過了及早介入的機會。

成人ADHD常以持續的注意力不集中、時間管理困難、容易分心、衝動行為及情緒波動的形式呈現，不僅影響工作效率，也可能導致人際關係緊張，甚至讓患者對自己產生負面評價；例如在職場中，可能會因難以完成工作、容易拖延或無法專注於細節而感到壓力，部分患者同時也會因為難以控制情緒，過度反應或急於做決定，而影響到人際互動與團隊合作。

▲成人ADHD表現方式。（圖／南投縣衛生局提供）

▲成人ADHD表現方式。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松強調，許多成人ADHD患者可能因社會標籤或對自身狀況的誤解而延遲求醫，但ADHD並非「個性缺陷」，為可透過多元方式改善的神經發展性病況：透過適當的藥物、心理諮商與行為調整，患者能學會更有效的策略來管理ADHD所帶來的挑戰，提升職場適應力與人際關係的穩定度，提醒民眾若懷疑自己有ADHD，應及早尋求專業協助，避免因症狀未被處理而影響生活品質。

南投縣13鄉鎮市衛生所及南投區、竹山區的社區心理衛生中心，均提供免費心理諮商服務，幫助民眾了解自身心理狀況，並學習合適的壓力調適與行為管理技巧，亦提供免費視訊諮商服務，使心理支持更具彈性；如有任何疑問，可洽詢南投區（049-2202636）或竹山區（049-2631925）心理衛生中心。

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