努力多年！全台首本南勢阿美族語辭典發表　具系統性與實用性

▲全台首本以南勢阿美語為核心編纂的辭典——《南勢阿美辭典》於台灣原住民族文化館隆重發表。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台首本以南勢阿美語為核心編纂的辭典——《南勢阿美辭典》3日上午於台灣原住民族文化館隆重發表。這本辭典由曾俊源神父撰寫、林震東老師校訂與彙編，是南勢阿美族語歷史上的重要里程碑。花蓮市長魏嘉彥親自出席發表會，表達對族語文化保存的高度支持，並強調花蓮市公所將持續推動母語教育，培育語言人才，讓原住民族文化更加深厚。

魏嘉彥表示，語言是文化傳承的根本，是族群記憶與認同的載體。《南勢阿美辭典》的出版，不只是族語學習工具，更是文化延續的重要象徵。他感謝曾俊源神父多年來投入母語整理與教學，讓原本逐漸流失的語言能重新被記錄、被學習、被傳承。

▲花蓮市長魏嘉彥（左）感謝曾俊源神父多年來投入母語整理與教學。

曾俊源神父則在會中分享，這本辭典是他多年田野紀錄與族人交流的成果，他期盼透過這部辭典，讓族人能更容易學習母語，也希望年輕一代在語言中找回身分認同與文化自信。他說，語言是我們與祖先連結的橋梁，我希望這本書能讓更多人走回語言的道路，也走回文化的根。

▲曾俊源神父則在會中分享，這本辭典是他多年田野紀錄與族人交流的成果。

深耕母語教育的吳月引老師，也在新書發表會中朗讀阿美族語「抒書文山、海情」的族語朗讀，展現語言的詩意與情感張力，讓在場民眾深受感動。同時，林震東老師也在發表會中表示，很開心這本書能問世，讓更多人知道南勢阿美族語言的美，這是族人多年來共同努力的成果。

▲吳月引老師朗讀阿美族語「抒書文山、海情」，展現語言的詩意與情感張力，讓在場民眾深受感動。

辭典內容完整收錄南勢阿美語的詞彙、語法與應用情境，具備高度系統性與實用性，不僅有助於族語教學推廣，也是文化研究與保存的重要基礎。

魏嘉彦進一步指出，未來花蓮市公所將持續與族語推動者合作，辦理語言課程與社區教學，鼓勵族人勇敢說母語，讓語言活起來、文化傳下去。他強調，我們不只是保存語言，更是保存一個民族的靈魂與記憶。