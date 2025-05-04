台南市母親節表揚「馨光閃閃」　黃偉哲致敬57位偉大媽媽抽金戒、送腳踏車

▲台南市永華市政中心舉行母親節表揚活動，市長黃偉哲親自表揚57位母親代表。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

母親節即將到來，台南市政府4日在永華市政中心舉辦「母愛光輝 馨光閃閃」母親節感恩表揚活動，由市長黃偉哲親自表揚57位母親代表，肯定她們對家庭、社會的無私付出，市府更準備金戒與腳踏車抽獎，加碼送暖，讓媽媽們過節同時收獲驚喜。

活動現場溫馨感人，特別邀請安南區100歲「慈暉媽媽」吳王連照女士登台與黃哲市長、社會局長郭乃文等貴賓一同啟動感恩儀式，開啟表揚序幕。立委陳亭妃、林俊憲、市議員施餘興望、穎艾達利、蔡筱薇等也到場獻上祝福。

黃偉哲感性表示，現代媽媽肩負家計與教養重任，更值得社會敬佩，也鼓勵大家平時就勇敢說愛，讓母親感受到滿滿幸福。

社會局指出，今年受表揚的媽媽分為「慈馨媽媽」「慈萱媽媽」「原住民Ina」「自強媽媽」與「慈暉媽媽」五大類，共57位代表。安南區公所推薦的100歲慈暉媽媽吳王連照女士是今年受表揚中最高齡的母親代表。吳女士一生過著簡樸而充實的生活，以務農為主，為人低調默默奉獻，除了是家庭的暖心支柱，更對子孫們用心培育及積極協助丈夫的農作事業，教導子女們要常懷感恩之心，目前子孫們在運動器材領域有亮眼成就，也經常於社區幫助弱勢居民，展現感恩溫暖的母親形象，實屬社區楷模。

台南市政府原住民族事務委員會推薦的原住民媽媽潘美會是來自台東縣太麻里鄉的阿美族，潘女士婚後來到台南，協助照顧年邁的公婆、勤持家務，扶養子女長大成人，教育子女身教重於言教，尊重孩子興趣，支持他們朝著自己目標邁進。潘女士雖然家庭經濟並不富裕，但平時對鄰里家庭經濟困難者，經常提供日常用品予以接濟。她也樂於推展原住民文化，平時熱衷邀請家人一起參與原住民活動，不僅是家裡的好母親，更是推廣原住民文化的好推手。

由社團法人台南市慈光身障協會推薦的慈萱媽媽陳美吟，她身為特殊兒童的母親，但在孩子的教養上非常用心及堅持，她認為孩子的健康是最重要的，因此盡可能讓孩子養成良好的生活習慣和健康的體魄。陳女士堅信，只要以正面積極的態度面對人生，一切都會朝著好的方向發展，這是陳女士的座右銘，也是她對孩子最深的期許，陳女士祈願帶著這份溫暖與力量，獻給所有的母親能勇敢迎接未來的每一天。

現場除致贈獎座與母親節禮物，並設定棚拍區，邀請專業攝影師為獲獎媽媽與家人留下珍貴回憶，記錄這份專屬的感動與榮耀。