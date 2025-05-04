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學者涉國安爭議竟滿血復活　施志昌：國防學術體系保防鬆散

▲▼國防大學教授葛明德涉私下與中國技術合作　遭檢調搜索帶回。（圖／翻攝自Google地圖）

▲國防大學教授葛明德涉私下與中國技術合作。（資料照／翻攝自Google地圖）

記者陶本和／台北報導

曾因涉入重大國安爭議而遭停職的國防大學理工學院教授葛明德，近日竟再度出現在國防科技核心計畫的審查名單中，在消息曝光後，國防大學緊急滅火，坦承審核失誤，並稱已註銷葛的審議委員身分、移除其資料。對此，民進黨台中市議員施志昌表示，此事件再次凸顯國防學術體系保防機制的嚴重缺失與內部管理的鬆散，為何葛明德仍能被推薦？審查流程如何運作？人員清冊又由誰來管理？ 國防部必須率先清理門戶，修補國安漏洞。

施志昌表示，早在2023年，立法委員揭露葛明德涉嫌私設公司、於校內召開股東會，並與中國籍人士共同申請發明專利，另涉有詐領研究經費等違法違規行為。時任的國防部長邱國正強烈譴責，直言情節嚴重，並迅速中止其主持之「先進系統工程研究計畫」，社會普遍認為其已遭排除於國防體系之外。

施志昌說，不到一年時間，事態急轉直下，今年四月，葛再度遭檢調單位搜索，相關國安疑雲尚未釐清，本月卻傳出他被理工學院推薦擔任「先進科技研究技術組審議委員」，且已通過軍備局審查正式入列。

一位熟悉國防學術圈人士指出，國防大學在委員聘任與專案審查流程中，過度依賴單位內部推薦與慣例操作，缺乏跨部門查核與背景審核機制。該人士表示，若非外部輿論介入，葛恐已悄然重返國防核心圈，無異於在國安防線埋下一顆未爆彈。

施志昌表示，這起事件是對整體國防體系的嚴重警訊，國防大學應立即檢討內部用人與審查流程，國防部更應全面盤點各級學研機構的保防制度與專家資料庫管理，建立跨部會通報、資格審核、定期汰換及持續監督機制。他認為，當前地緣情勢緊張、兩岸對抗加劇，國防與科研體系更應提高警覺，杜絕任何可能滲透與風險。

施志昌強調，「國防」體現的是制度的穩固與國家意志的堅定，當體制容許灰色地帶存在，當機密單位對風險人員睜一隻眼閉一隻眼，便是在為國安破口開門。他認為，葛明德事件，應成為國防體系深度反省與改革的起點，而非又一次倉促收場的危機處理。

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