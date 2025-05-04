跟男友開房間　陸女手機「自連旅館WiFi」遭分手！

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名女大生日前跟男友入住一家連鎖旅館，辦理入住時，她的手機自動連上了旅館的WiFi，並被男友發現。男友發現之後勃然大怒，咬定女友曾跟別人來過旅館，並提出分手。

女大生分手後感到相當委屈，找上媒體求助，她說，當天是週末，跟男友約了要一起住旅館，在櫃台辦理入住時，兩人都沒帶身分證，所以她拿出了手機登錄電子身分證。

不料，女大生手機一拿出來，突然就自動連上了WiFi，男友也發現了這個小細節，開始質疑女大生常常跟別人來這間旅館開房間，並怒提分手。

▼女大生為了證明自己的清白，找上媒體求助。（圖／翻攝微博）



女大生解釋，她以前在旅館打過工，問了以前的同事，WiFi名稱叫做「前台」，密碼是8個8，跟這次自動連上的旅館WiFi一模一樣，所以才會自動連上，她沒有來過這家旅館。

受理女大生求助的大陸媒體也實際進行測試，先前去女大生之前工作的旅館，連接「前台」WiFi，並前往女大生與男友光顧的旅館，結果發現WiFi真的自動連上了。

女大生強調，她不一定要前男友回心轉意，會出來澄清是為了證明清白，因為這對她的人格是很大的侮辱，所以希望前男友能跟自己道歉。

對於手機自動連上WiFi的情況，網路訊息安全業內人士劉先生說，之所以會自動連接WiFi，是因為手機、電腦有自動保存密碼的特性。

▼女大生手機自動連上的「前台」WiFi。（圖／翻攝微博）

