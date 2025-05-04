永康警巧用社群找回走失毛孩　狐狸犬見主人喜跳相擁

▲永康警方協助民眾找回走失狐狸犬「阿財」，見到主人時興奮跳上懷中，畫面溫馨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康一名熱心民眾，3日發現一隻白色狐狸犬在馬路上來回亂竄，擔心牠遭車輛撞擊，緊急帶往永康分局大灣派出所尋求協助，員警見犬隻親人潔淨，判斷為飼養犬後，立即掃描晶片卻無法聯繫上飼主，便機警轉向社群平台發文協尋，短短時間就讓主人透過臉書找到愛犬「阿財」，驅車前來相認，現場溫馨感人。

大灣派出所警員王亭皓、戴瑋辰當天在所內值勤，遇民眾抱來迷途狐狸犬求助，兩人先帶狗前往動物醫院掃描晶片，但登記電話早已空號。為避免小狗進入看守所，員警靈機一動，將阿財的照片與拾獲資訊，發布於在地社群「永康大小事」與「台南大小事」，希望藉助網路力量幫毛小孩找到回家的路。

不久後，失主鍾先生便在社群中認出「阿財」，立刻開車趕至派出所。他激動表示，自己與太太已在住家附近找了1、2個小時，遍尋不著，太太更是急哭，所幸透過臉書得知訊息，總算讓阿財平安歸隊。阿財見到主人時更是興奮跳上懷中，全場洋溢著團圓的溫暖氛圍。

永康分局長顏勤峰指出，社群平台傳播快速，警方能善用科技協助民眾找回毛孩，不僅展現為民服務精神，更是警民合作的最佳典範。他也提醒飼主，外出應為寵物繫上牽繩、配戴項圈或可辨識標籤，以防毛孩走失造成遺憾。