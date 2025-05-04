陪孩子一起探索AI世界！5個免費工具讓孩子邊玩邊學

▲從小適度接觸人工智慧，不僅能激發好奇心，更能培養未來不可或缺的數位素養。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳立言／綜合報導

隨著AI成為未來關鍵技能，讓孩子從小適度接觸人工智慧，不僅能激發好奇心，更能培養未來不可或缺的數位素養。

尤其現今許多免費工具設計得直覺易懂，即使是沒有程式基礎的小朋友，也能輕鬆體驗AI的魅力。

以下推薦5個最適合小學生或初學者的入門平台，家長也可以一起陪著孩子探索，讓學習變得像遊戲一樣有趣！

★ Teachable Machine（Google推出）

功能介紹：Teachable Machine是一個超簡單的機器學習訓練平台，使用者只要「拖曳上傳資料」，就能教AI辨識圖片、聲音或動作。

適合年齡：小學中高年級以上（約9歲以上），在家長協助下低年級也能嘗試。

應用情境：

◎自己拍攝不同顏色的玩具車照片，教AI分辨「紅色車子」與「藍色車子」。

◎錄製不同的叫聲，讓AI學習分辨「貓叫」和「狗叫」。

特色：不用寫程式，操作簡單練習後可以直接把模型下載到電腦或使用網頁版測試。

小提醒：建議一開始從圖片分類開始，比較直觀好理解。

網址：Teachable Machine

★ Scratch AI Extension

功能介紹：Scratch是全球最受歡迎的「積木式程式設計平台」，透過拖曳「積木指令」組合邏輯。安裝AI擴充功能後，可以讓角色辨識語音、鏡頭影像，實現基本的AI互動。

適合年齡：小學中年級以上（8歲以上）

應用情境：

◎設計一個「聽得懂口令的寵物」遊戲，說「跳！」角色就跳起來。

◎製作一個拍照即辨識心情表情的小小機器人。

特色：把AI功能融入孩子熟悉的Scratch環境，適合進一步了解「人機互動」的基礎概念。

小提醒：需要安裝外掛或啟用擴充套件，可以請家長協助設定。

網址：Scratch官網

★ Quick, Draw!

功能介紹：Quick, Draw! 是一個由Google開發的線上小遊戲，玩家需要在20秒內畫出系統給出的物品名稱，AI則會嘗試猜出你畫的是什麼。

適合年齡：全年齡皆宜

應用情境：

◎把「畫畫」變成一場與AI的趣味對抗、理解AI「看圖說故事」的過程與侷限性。

特色：節奏快速，適合短時間體驗，直覺認識什麼是「訓練資料」、「模型推測」。

小提醒：鼓勵孩子不要怕畫錯，重點是理解「AI也是從大量錯誤中學習的」。

網址：Quick, Draw!

★ Machine Learning for Kids

功能介紹：Machine Learning for Kids 是一個專為教育設計的平台，提供簡單的介面讓孩子建立自己的機器學習模型，並可連接到Scratch或App Inventor製作自己的小專案。

適合年齡：小學高年級以上（或在大人輔助下中年級可使用）

應用情境：

◎訓練AI分辨「水果」與「蔬菜」的圖片。

◎製作可以依文字判斷「心情（開心、生氣、難過）」的小遊戲。

特色：結合創意與技術，讓孩子從「玩家」變成「設計者」、可以體驗「訓練 ➔ 測試 ➔ 應用」完整流程。

小提醒：初次使用建議選擇「文字分類」專案，比圖片分類更容易上手。

網址：Machine Learning for Kids

★ AI Experiments

功能介紹：AI Experiments是一個集合了多種有趣AI應用的網站，包括智能繪畫、語音辨識、音樂創作等，讓使用者自由探索。

適合年齡：全年齡皆可（挑選簡單項目即可）

應用情境：

◎使用「AutoDraw」讓AI幫助孩子把塗鴉變成精美插畫。

◎嘗試「TalkToBooks」讓AI推薦好書。

特色：多元體驗，快速了解不同領域的AI應用，不限主題，適合自由探索、增加興趣。

小提醒：建議家長陪同挑選適合年齡的互動內容，避免部分應用過於複雜。

網址：AI Experiments



這些平台大多支援中文介面，或操作極為直觀，無需高深的電腦知識，非常適合作為小學生甚至親子一起的AI啟蒙工具。建議從「Quick, Draw!」這種互動遊戲開始，再慢慢嘗試「Teachable Machine」等需要一點邏輯思考的平台。

過程中最重要的是鼓勵探索，不怕出錯！

在玩樂中學習，AI將不再是遙遠艱深的科技名詞，而是孩子眼中能創造無限可能的好朋友。