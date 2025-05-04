銀髮族也能用 AI！生活中5種簡單又實用的應用方法



▲學會用AI，不是年輕人的專利。（圖／取自免費圖庫iStock）

記者吳立言／綜合報導

從幫你查資料、提醒吃藥，到翻譯語言、管理照片，AI工具就像一個貼心的小助手，讓生活變得更輕鬆、更有品質。不需要複雜操作，只要學會幾個簡單的方法，你也可以自在地享受AI帶來的便利。

以下整理了5種最適合銀髮族使用的AI小技巧，一起來看看吧！

◆用語音問問題，不用打字也能輕鬆查資料

對很多長輩來說，打字速度慢，操作手機又怕按錯，但現在只要「說出來」，AI就能幫你找到答案！

例如：

• 在 iPhone或Android手機上，直接對Siri、語音助理說：「明天天氣怎麼樣？」、「現在台北有下雨嗎？」

• 用ChatGPT結合語音輸入功能，問它食譜、健康資訊或任何你想了解的小知識。

• 使用Otter.ai的語音輸入筆記，直接把說的話轉成文字記錄，方便搜尋資訊或提醒自己重要事項。 • 用ChatGPT結合語音輸入功能（如語音識別App「Voice Control for ChatGPT」）

好處是不需要打字，不需要翻頁，直接用講的，聽到或看到答案。一開始可以先問簡單的問題，慢慢熟悉後再問複雜一點的需求喔！

◆出國旅行也不怕！AI翻譯幫你即時對話

即使不懂外文，也可以勇敢走出去！

現在很多免費工具，例如Google翻譯App，可以做到：

• 直接用相機掃描英文菜單，幫你即時翻成中文

• 對著手機講中文，AI幫你翻成英文跟外國人溝通

• 出國旅遊，遇到看不懂的路標或文件，只要一拍照就翻譯

• DeepL翻譯App：翻譯準確度更高，尤其是旅遊文件、菜單。

新款iPhone或Android系統內建的即時對話模式，可雙方用自己的語言講話，由AI即時互譯，對話更自然。

◆ AI 助理提醒吃藥、安排生活大小事

隨著年紀增長，有時難免忘東忘西。AI可以幫忙做最貼心的小提醒！

例如：

• 用 Google日曆設定吃藥時間，設定好後手機自動提醒你。

• 用 Alexa、Google Home智慧音箱語音設定：「早上九點提醒我吃藥」。

• 需要回診、量血壓、喝水時間，都可以透過 AI 自動提醒，不怕忘記。

• 下載Medisafe用藥提醒App，專門為用藥設計，不僅提醒時間，還可以記錄服藥狀況，並在忘記吃藥時自動通知家人。

• 用Todoist或Any.do這類智慧待辦清單，設定日常生活大小事的提醒，如回診、繳費、喝水。

這些設定都很簡單，只要請家人幫忙設定一次，之後就可以自己輕鬆使用。

◆找回回憶！用AI幫你整理老照片

過去拍了很多照片，想找出哪一張卻要翻半天？現在用 AI相簿管理，一秒找到你要的回憶！

像是：

• Google相簿會自動辨識照片裡的人臉、地點、日期

• 只要搜尋「小孫女」、「花蓮之旅」、「2023年過年」，就能快速找到相關照片

• 還可以自動幫你整理成相簿或製作小影片，輕鬆分享給親朋好友

此外還可以使用：

• Apple Photos（iOS內建）：能自動辨識親友臉孔、地點標籤，並製作「回憶影片」。

• Photomyne App：專門掃描老照片，把紙本照片數位化並自動分類。

• Remini App：用AI修復模糊的老照片，讓回憶更加清晰。

這樣的功能，讓保存回憶變得比以前更簡單，也更有趣。

◆AI 聊天機器人，陪伴你聊天、排解寂寞

有些時候，一個人在家會覺得有點寂寞。現在，有些 AI 聊天工具可以成為你的談話小夥伴。

例如：

• 用Line搜尋 ChatGPT 官方帳號，直接聊天、問問題。

• 使用Replika App，建立一個屬於自己的 AI 朋友，陪你聊天、分享心情

• 體驗Character.AI，自己選擇喜歡的「虛擬朋友」角色，從作家、醫生到旅行家都有，聊天互動更生動

另外還有：

• AI Dungeon：可以跟AI一起創作故事，讓聊天變得像冒險遊戲。

• Woebot（心理輔導機器人）：用對話方式，幫助釋放壓力、調整情緒。

當然，AI雖然能陪伴，但也無法完全取代真正的人際互動，所以建議把AI當成一個「補充的小夥伴」，心情不好時可以多跟家人、朋友聊聊喔！

學會用AI，不是年輕人的專利，只要願意試著了解、試著使用，AI其實能成為銀髮族生活中最得力的幫手。從最簡單的語音問答、翻譯功能開始，一步一步熟悉，你會發現，科技其實沒有那麼可怕，它只是在幫我們更好地生活而已。未來或許還能看到更多專門為銀髮族設計的AI服務出現。只要保持一點好奇心，一點點勇氣，就能和這個世界一起前進。