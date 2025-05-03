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世新大學廣電系畢業展揭幕　7組音樂專輯創作者點燃北流舞台

圖一：世新廣電系「芒狗青」團隊的主打歌《Disco Baby》獲矚目，主唱林莘雅（右）、劉書元（左）歌聲、外型亮眼。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系「芒狗青」團隊的主打歌《Disco Baby》獲矚目，主唱林莘雅（右）、劉書元（左）歌聲、外型亮眼。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學廣電系暨影視學程聯合畢業展演《拼·湊 Collage》，以專輯展為序章，3日在臺北流行音樂中心Live House D正式登場。由「FOCUS」、「Dreamaker」、「芒狗青」、「時典十分」、「PLUTO'S DIARY」、「LyV」及「月光族」共7組創作者，透過Live Band形式呈現音樂創作的多元樣貌，現場熱力四射的演出與精心規劃的展區，吸引了眾多觀眾駐足，進一步感受創作者們的理念與熱情。

圖二：世新廣電系「時典十分」團隊的音樂專輯《綻時》樂器編制多元且龐大。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新廣電系「時典十分」團隊的音樂專輯《綻時》樂器編制多元且龐大。

世新大學校長陳清河特別出席活動並致詞，他提到，廣電系擁有超過2000名學生，每年畢業展演的規模與影響力不斷擴大，感謝所有指導老師與家長對學生創作的支持，也期許一系列的展演活動能持續傳遞創意與熱情。廣電系主任葉基固表示，能夠在臺北流行音樂中心這個臺灣音樂界的殿堂上舉辦畢業展演，對於所有創作者和學校來說都是一個值得驕傲的時刻。他特別感謝指導老師與畢展小組的學生，讓世新廣電系的創作有機會站上如此高規格的舞台，並幽默地提醒學生們，現場的演唱要比他在系週會時更動聽，否則他會「很生氣」。

本屆專輯展的7組創作者涵蓋嘻哈、City Pop、R&B、抒情等多元曲風，並融入弦樂、大提琴、豎笛等多樣化編制，呈現出與眾不同的聲音層次與舞台魅力。指導老師戚務蒖副教授指出，今年的音樂專輯創作不僅吸引了廣電系廣播與聲音設計組的學生參與，更有來自電影組與電視組的同學加入，展現出跨領域合作的成果。她特別提到，這次的舞台上有大量真實樂手的現場演奏，讓每首作品更具生命力，包括廣電系學弟妹，展現出系上的團結與創作能量。

圖三：世新廣電系畢展專輯展首次前進臺北流行音樂中心舉辦，圖為《拼·湊 Collage》策展小組與指導老師李少哲（右）。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系畢展專輯展首次前進臺北流行音樂中心舉辦，圖為《拼·湊 Collage》策展小組與指導老師李少哲（右）。

「時典十分」團隊的音樂專輯《綻時》以時間為主題，結合花語與情感，來詮釋每首原創歌曲不同的意境與氛圍。製作人楊典芸表示，專輯名稱中的「綻」取自花朵綻放的意象，曲風偏向優美與古典，加入弦樂、大提琴、小提琴、中提琴及豎笛等多樣化的樂器編制，並邀請到不同的歌手、樂手共同參與錄製與演出。「芒狗青」團隊則以輕快的Disco曲風〈Disco Baby〉成為全場焦點，而「月光族」團隊則憑藉主唱的細膩嗓音與深刻情感打動人心。這些作品展現了世新學生在音樂創作上的多元嘗試與專業能力。

專輯展的講評人邀請到金曲獎「最佳編曲」與「最佳樂團」得主牙牙吳貞儀，以及世新廣電系校友兼任教師張廷瑋兩位專業評審。他們一致肯定學生們在詞曲創作與表演上的用心，並指出世新學生已具備與業界接軌的潛力。張廷瑋更以自身留美深造的經驗，為學生提供了許多實用建議，期待他們未來能在音樂產業中發光發熱。

圖四：世新廣電系暨影視學程聯合畢業展演《拼·湊 Collage》以專輯展揭開序幕，圖為世新大學校長陳清河致詞。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系暨影視學程聯合畢業展演《拼·湊 Collage》以專輯展揭開序幕，圖為世新大學校長陳清河致詞。

世新大學廣播電視電影學系以學士班的廣播與聲音設計、電視、電影三組及影視學士學位學程為核心，結合理論與實務，培養影音創作的全方位人才。碩士班則分為創作組（MFA）、媒體應用組（MA）及在職專班（MA），以多元課程設計回應新媒體產業需求。擁有完善的校內實習單位，包括世新廣播電台、數位攝影棚及智能攝製基地，是全國校內實習設施最完整健全的學系之一。

今年的畢業展演活動《拼·湊 Collage》不僅涵蓋專輯展，還有三大重點展演即將登場。5月9日至11日於華山1914文化創意產業園區舉行的複合展，將結合聯合開幕儀式、傑新獎頒獎典禮與創作者星光大道，全面呈現廣電系學生的創作能量。5月16日至18日的影音展將在台北西門威秀影城11樓1、2影廳放映學生的影視作品，展現世新廣電系在影像創作上的深厚實力。6月14日與15日的聲音劇場則於臺灣戲曲中心小表演廳進行，透過實驗性聲音展演探索聽覺的無限可能。

圖五：世新廣電系畢展專輯展在臺北流行音樂中心Live House D舉辦，Live Band形式與原創作品吸引眾多觀眾。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣電系畢展專輯展在臺北流行音樂中心Live House D舉辦，Live Band形式與原創作品吸引眾多觀眾。

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