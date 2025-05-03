誰說胸大無腦！台大學霸正妹IG「巨照曝光」　掀起暴動

▲「寶拉」目前就讀台大政治系。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

憑藉「街頭邱比特」街頭配對走紅的YouTuber黑男，近日在信義區街訪一位低胸辣妹「寶拉」，她透露今年21歲目前就讀台大政治系。黑男也公布寶拉的IG，高學歷配上亮眼外貌，立刻掀起暴動！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「寶拉」未來有可能從政。（圖／翻攝自IG）



畫面中，可見黑男在信義區街訪一位辣妹「寶拉」，黑男在IG曬出這段街訪短片，並寫下「台大政治系少女尋找黑色系酷哥」，獲封「街頭月老」的黑男憑幫陌生路人隨機配對的影片爆紅，近日還街訪到這位身穿低胸上衣的辣妹寶拉！

據寶拉透露，今年21歲，目前就讀台大政治系，未來有可能從政，不排斥從事政治有關的工作，目前還有教英文。被問到欣賞哪一款的男生？寶拉表示，善良然後有上進心，會幫助需要幫助的人，而且是要在自己的能力範圍內，不要畫大餅。

▲黑男最後也公布寶拉的IG，網友狂讚「可以推翻胸大無腦，這有胸又有腦超強實力派」。（圖／翻攝自IG）

黑男也問寶拉，甚麼樣的穿搭風格的男性，會讓她覺得很有吸引力？她則表示，看起很酷的，因為我喜歡穿黑色系的，男生穿皮衣我覺得蠻帥的，西裝男有點神祕也可以，除此之外，黑男也在貼文中公布寶拉的IG。

黑男曝光影片後，許多網友紛紛狂讚，「哇～可以推翻胸大無腦，這有胸又有腦超強實力派」、「真的台大」、「好厲害，身材好又有腦」、「好猛」、「講話很棒.知道自己要什麼」、「我真的沒辦法專心聽她在講什麼欸？！她說她唸哪裡？高中畢業了嗎？」、「超扯……」、「不敢睜開眼」、「不要畫大餅」、「哇靠是真的才會那麼大吧」、「喜歡」、「到底吃了什麼」。

延伸閱讀

▸ 他接戶政通知「驚覺老婆偷吃小王產女」 崩潰怒告結果曝光

▸ 呂秋遠未付扶養費「法官聽原因當庭斥責」 生母嘆：金錢原罪太重

▸ 原始連結