小時候「學過哪1種才藝」　他驚：家裡超有錢！一票人點名它

▲許多人認為，馬術是高貴的才藝之一。（示意圖／記者游瓊華攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家學過哪些才藝呢？一名網友詢問「學什麼才藝能看出家裡有錢？」最多人點名馬術、高爾夫球，前者因為養馬成本高被封為最高貴的才藝。也有網友提到學大提琴、豎琴、雙簧管也很燒錢，更有人神回一句，真正有錢人不是「學才藝」，而是把這些當成日常興趣。

日前有網友聊到珠算、書法這2種才藝，似乎長大後根本沒用處，為何現在仍能開班授課。結果不少網友反而認為，「能『安靜』就是好才藝，懂得就懂」、「珠算心算是真的有用」。

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事實上，為了讓孩子贏在起跑點，家長都會願意花錢給孩子學才藝，因此就有網友在Threads好奇發問，小時候學過哪一種才藝，可以知道家裡很有錢呢？

底下網友熱議，「小時候很羨慕同學可以學鋼琴，我媽說鋼琴很貴，然後把我送去空手道館」、「跳6年芭蕾，都被以為家裡有錢...但沒有」、「我猜可能會很多人說鋼琴，但是我的小時候，鋼琴幾乎是家家戶戶都在彈」、「小時候是聽說學豎琴的人家裡非富則貴，反正身邊學鋼琴小提琴大提琴芭蕾的一堆，沒看到過學豎琴的」。

不少網友都認為是馬術，「騎馬，那一定爆有錢」、「小提琴，聽說要階段性換琴，每把都不便宜」、「任何課程一對一教學：高爾夫球、網球、大提琴」、「馬術、高爾夫球、小提琴（古典派）芭蕾舞（專業體系）」、「我只服騎馬跟高爾夫，小提琴、鋼琴普通人家也可以學」、「騎馬！因為買一匹馬還需要養，每個月的費用不低」、「小時候是音樂相關的，都是家境不錯的，現在的話好野人好像比較流行花式溜冰跟馬術」、「馬術、劍道、插花」、「雙簧管，每個月換竹片真的會崩潰，越來越貴了」。

也有人補充說道，「有錢人是不學『才藝』的，你看到的只是日常，但會學習『興趣』」、「其實去學馬術，不是自己養的話沒有那麼貴喔，跟請家教差不多，我小時候跟騎警隊學了5年還有過檢定（最簡單的）」、「養馬的師傅說，養一匹馬一年要100萬」、「馬術，不過只限台灣，在荷蘭的話馬術是全民運動」。