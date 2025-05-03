快訊／4縣市大雨特報！下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午5時20分針對4縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（3日）嘉義以南、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：03日下午至03日晚上

＊大雨：嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日水氣增加，環境為東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，中午過後各地也易有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，西半部高溫普遍為30到33度，南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率，而東半部高溫也有28至29度，沒下雨時感受仍悶熱；另外，夜晚及清晨北部、宜蘭低溫21至23度，其他地區23至25度。

氣象署提醒，明日鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲中午過後有局部短暫雷陣雨，留意有短時強降雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

資料來源：氣象署