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守護河川水質 ！花蓮重點水域設移動式感測器　即時監測水體

▲▼花蓮環保局於重點水域設置移動式水質感測器，運用物聯網技術即時監測水體。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局於重點水域設置移動式水質感測器，運用物聯網技術即時監測水體。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣於113年度榮獲環境部「水污染防治績效評核特優」殊榮。為進一步擴大科學儀器的應用成效，展現從污染防治邁向永續治理的決心，花蓮縣環境保護局於114年度持續推動移動式水質分析儀的運用，進一步提升污染監測的精準度，並結合聯合國永續發展目標（SDGs），穩步推動潔淨水域與永續城鄉的實現。

縣長徐榛蔚表示，守護花蓮的好山好水是我們責無旁貸的使命。透過智慧科技結合制度治理，讓污染無所遁形，也讓更多民眾深刻理解水資源保護的重要性。未來將持續擴大科技應用與民眾參與，攜手打造潔淨、安全且永續的花蓮水環境，讓這片美麗土地的資源代代相傳。

▲▼花蓮環保局於重點水域設置移動式水質感測器，運用物聯網技術即時監測水體。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府積極守護轄內水環境，運用科學儀器協助河川水質管理，將監測結果作為水體管制依據，並投稿學術研討會發表相關成果。花蓮地理環境特殊，河川多屬開放型流域，易受周邊人為活動及突發性污染影響。面對氣候變遷與水污染的挑戰，為強化水體管制策略，縣府環保局已於多處重點水域設置移動式水質感測器，運用物聯網技術即時監測水體，達到預警、防治、快速應變及強化管制的目標。目前建置的感測系統具備即時資料上傳、自動監測與大數據分析功能，能全天候蒐集水質變化趨勢，減少傳統採樣人力需求，提升資料時效性與準確度。此系統不僅支援水污染稽查，也成為環境教育與社區參與的重要工具。

▲▼花蓮環保局於重點水域設置移動式水質感測器，運用物聯網技術即時監測水體。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局於113年度已針對多處水體進行排放特性調查與管制，114年度則將針對特定區域河川進行生活污水熱區監控，強化污染源鑑別與資料應用，落實花蓮縣積極實踐SDG 6「淨水與衛生」及SDG 11「永續城鄉」等國際永續目標。

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