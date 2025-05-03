《新北社宅十年有成》專書發表　多元興辦引領全國典範

▲社宅專書開書儀式。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市政府今（5/3）於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，由市長侯友宜親自出席，與民眾熱情互動，共同見證新北推動社會住宅十年來的重要里程碑。本次活動除發表全台首本完整紀錄社宅政策推動歷程與成果的專書《宜居家園的追尋—新北社宅十年有成》，也特別結合園遊會形式，邀請社宅住戶與在地市民共襄盛舉，透過輕鬆參與方式，看見新北社宅成果與蛻變。

▲▼新北市長侯友宜蒞臨中和安邦社宅入厝園遊會活動。

新北市自102年迄今全市已推動社宅達3.6萬戶。新北市社宅採多元興辦模式，包括三重中和全國唯一社宅BOT案，開創公私協力模式；新莊新豐社宅透過容積獎勵捐贈取得社宅供給；永和中正橋社宅與派出所共構，將資源運用最大化；三峽國光社宅提供公托長照服務，打造宜居共融生活環境；土城員和社宅以青年共居為核心概念，導入社區共享空間和活動結合新場域；新店民安社宅將工業區變更回饋，回應社宅需求；新店央北社宅結合醫養，提升地區服務效能；板橋民權社宅透過都市更新取得社宅及公益空間，落實居住正義目標。

▲新北市長侯友宜致詞。

新北市也特別著重社宅的品質與多元運用，陸續推出「青銀共居」、「合作共居」、「高齡友善換居」、「長者安心居方案」（社宅安心終老）等全國首創計畫，打造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。此外，新北市也推動「租金依所得分級」、「育兒家庭入住加籤」等精進政策，讓社宅入住制度更公平合理，扶助青年家庭及弱勢族群。每處社宅並依照當地社區需求，結合公益社福設施例如托幼、托老、身障日照甚至診所等機構，在面對高齡少子化社會的同時，市府已及早作好因應規劃。

同時社宅也不斷精進，除融入綠建築、智慧建築、通用設計、無障礙與耐震標章，優化社宅入住機制與高效管理，同時社宅興建及營運導入BIM系統監測碳排、淨零策略設計，除落實居住正義，也兼具淨零永續。

城鄉發展局指出，《宜居家園的追尋—新北社宅十年有成》專書完整紀錄市府十年來從政策規劃、建設推動到制度創新的各項努力，不僅具有歷史意義，也將作為未來各縣市推動社宅的重要參考。未來，市府將持續深化住宅政策，擴大社宅供給，朝向打造市民安心居住、幸福成家的城市願景邁進。