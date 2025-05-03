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汛期前備戰！台南80人動員操舟　管筏膠筏訓練強化應變力

▲台南市消防局協助辦理管（膠）筏操作訓練，80餘人實地操舟強化水上應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局協助辦理管（膠）筏操作訓練，80餘人實地操舟強化水上應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，台南市消防局第四大隊3日攜手安定、新化、善化、左鎮、大內等5區公所，在新市區堤塘湖聯合舉辦「管（膠）筏操作教育訓練」，共動員80餘人及多艘船艇參與演練，提升水上運補與防災應變能力，為極端氣候災害提前部署。

▲台南市消防局協助辦理管（膠）筏操作訓練，80餘人實地操舟強化水上應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

此次訓練以實地操作為主，模擬風災或豪雨後道路積淹水情境，訓練區公所防災人員與里民熟練使用船外機與船槳的基本操控，並加強救生設備使用、安全規則與管筏保養觀念，確保在消防人力集中救援之際，地方能迅速啟動物資運送與社區支援任務。

消防第四大隊長蔡國保表示，因應極端降雨日益頻繁，短時強降雨造成的淹水情形成常態，強化區公所與里民的水上操作能力，可有效分攤災後物資配送任務，讓消防救援能專注於急難現場，提升整體防災韌性。

▲台南市消防局協助辦理管（膠）筏操作訓練，80餘人實地操舟強化水上應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，管筏膠筏訓練是建立社區自助力量的關鍵環節，不僅提升技術熟練度，也加強人員協同默契，未來在面對突發水患時，能迅速組織行動、保護居民安全。

▲台南市消防局協助辦理管（膠）筏操作訓練，80餘人實地操舟強化水上應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲強調，面對氣候變遷的挑戰，市府對各類災害情境皆超前部署，區公所在災害應變中心期間扮演不可或缺的角色。他也感謝所有防災人員利用假日積極受訓，強化彼此經驗交流與合作默契，為打造更安全宜居的城市共同努力。

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