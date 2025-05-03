83年次至93年次役男必看！　內政部「優先或延緩入營」申請將上線

▲內政部公布役男入營時程申請流程。點圖放大。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部長劉世芳今（3日）表示，兵役制度是國家安全的重要基石，應隨著時代進步不斷精進，因此，為紓緩每年6月畢業潮造成役男入營塞車情形，內政部將開放83年次至93年次尚未列入梯次徵集的役男，可於5月9日10時起至6月9日下午5時止申請「優先入營」，此外，7月1日上午10時起，則將開放「延緩入營」申請。

劉世芳表示，因應國防部新兵訓練中心容訓量流程規劃，役男須分批安排入營，為進一步協助役男提早規劃人生藍圖，內政部已於役政司全球資訊網建置「役男入營時程申請系統」。

劉世芳說，自5月9日上午10時起至6月9日下午5時止，開放受理「優先入營」網路申請；「延緩入營」則自7月1日上午10時起開放申請至11月28日下午5時止，應屆畢業役男可依照自身生涯規劃入營緩急需求上網申請。

此外，劉世芳指出，兵役制度是國家安全的重要基石，應隨著時代進步不斷精進，為紓緩每年6月畢業潮造成役男入營塞車情形，內政部這次開放優先及延緩入營申請。

劉世芳進一步說明，只要是83年次至93年次尚未列入梯次徵集對象的役男均可申請，後續將依申請「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「申請延緩入營」等先後順序徵集，依序安排入營服役。

最後，劉世芳提醒，有意願申請優先入營的應屆畢業役男，在6月9日前無需檢附畢業證明文件即可上網申請，以利自身生涯規劃，預計陸軍與空軍可於10月底前徵集，海軍艦艇兵及陸戰隊可於9月底前入營服役。

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者屠惠剛攝）