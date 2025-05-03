丹麥研究：AI工具每週僅節省2.8hr工時、根本不是萬能

記者蘇晟彥／綜合報導

ChatGPT 問世後席捲全球，不少企業、政府都要求員工使用來加快工作效率，不過根據一項針對丹麥勞動市場的最新研究顯示，這波技術浪潮至今尚未有顯著影響，根據研究顯示，平均每週僅節省約一小時工作時間（約 2.8% 工時），甚至可能帶來額外的隱性工作負擔，讓他們覺得「AI工具根本不是萬能」。

▼丹麥研究指出，ChatGPT的誕生並沒有替當地帶來嚴重衝擊，每週僅節省約一小時工作時間。（圖／達志示意圖）

該研究由丹麥哥本哈根大學與芝加哥大學的經濟學家合作進行，調查對象涵蓋全國約 2.5 萬名員工與 7000 家企業，並鎖定會計、客服、軟體開發等 11 類容易受到自動化影響的職業。儘管許多企業已經積極導入 ChatGPT 等工具，在整體統計上，各職業的平均薪資與工時幾乎沒有顯著改變，AI 對勞動市場的直接影響最多不超過 1%。

研究團隊也分析企業對生成式工具的投資是否會影響雇用行為與員工工作流程。儘管有 64% 至 90% 的受訪員工表示這些工具能幫助他們節省部分時間，但實際效益仍不如預期。部分教師坦言得花時間辨識學生作業是否由 AI 協助完成；其他職員則需投入精力檢查 AI 產出的內容品質。

對此，報告總結指出，生成式工具帶來的生產力提升有限，用戶平均每週僅節省約一小時工作時間（約 2.8% 工時），甚至可能帶來額外的負面工作負擔。