快訊／國道1號仁德段傳7車+大貨車追撞！　1人受困車內搶救5人送醫

▲國道1號仁德段深夜傳出6輛小客車與大貨車追撞事故，消防人員搶救脫困後將5名傷者送醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市國道1號南下329公里處仁德路段，2日晚間11時23分許發生連環車禍，疑7輛自小客車與1輛大貨車於內側車道發生追撞事故，占用主線車道，造成交通一度回堵。

事故現場至少5人受傷，其中1人一度受困於車內，台南市消防局獲報後，緊急調派仁德、復興、歸仁、特搜等分隊人車前往搶救。

消防局指出，救援人車到場後，迅速展開脫困行動，成功將受困傷者救出並送上救護車，初步統計5名傷者已分別由救護車送往奇美醫院（2人）、成大醫院（1人）、台南市立醫院（1人）治療，詳細肇事原因相關責任及相關人員身分，待國道警察第四大隊後續調查釐清。

台南市消防局進一步說明指出，復興分隊救護車載送2名，分別是蘇女，46歲，頸部疼痛，意識清醒；王女，60歲，意識清醒，送奇美醫院。後甲分隊救護車載送1名葉女，30歲，腰、膝蓋及手肘疼痛，意識清醒，送台南市立醫院。崇善分隊救護車載送1名劉女，28歲，意識清醒，頭枕部出血，送成大醫院。仁德分隊救護車載送1名吳男，19歲，頭暈，意識清醒，送成大醫院。

此外，現場事故車輛一度占用主線內側車道，國道警方與事故處理單位持續清理中，並提醒用路人注意確保行車安全。