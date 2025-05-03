Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

▲Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

AI工具愈來愈多，但你是不是常常聽到ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot 卻搞不清楚它們到底差在哪裡？其實這三款AI助理各有優勢，也適合不同使用情境。這篇文章會用最簡單的方式，帶你快速搞懂這三大AI工具的特色與差異，讓你挑選最適合自己的那一款！

▲了解各家工具的特色，就能幫你挑對方向、事半功倍。（圖／記者吳立言製圖）

★基本介紹：三大 AI 助理是什麼？

ChatGPT是由OpenAI開發的聊天式AI，擅長自然對話、創作文字、解決問題與學習輔助，無論是聊天、寫作、翻譯、做報告、問功課，它都能勝任，堪稱是「萬用型」AI助理。進階版（ChatGPT Plus、Pro）則速度更快、功能更多，還能看圖、跑程式、分析資料。

Gemini是Google打造的AI，原名Bard。最大特色就是跟Google生態系整合度高，可以從Gmail、Google文件、日曆等服務中抓資料來幫你摘要、安排任務或查找資訊。而且因為背後是Google搜尋引擎，查即時資訊的能力也特別強。

Microsoft Copilot則是內建在Word、Excel、PowerPoint等Office軟體中的AI 助理，非常適合上班族使用。你只要在文件中輸入需求，它就能自動幫你撰寫內容、製作報表、總結會議紀錄，效率大幅提升，等於多了一個聰明的秘書。

★適合哪些人使用？

如果你是學生、創作者、自學者，ChatGPT會是最好的幫手。它擅長生成內容、回答問題、整理知識，還能用中文與你順暢對話，非常適合需要寫文章、準備報告、學語言或需要靈感的人。

如果你本來就常使用Google的產品，像是Gmail、Google Drive或是 Google地圖，那麼Gemini 對你來說會更方便。它可以直接幫你從信件中找資訊、彙整會議、推薦路線，對生活與工作都很有幫助。

而如果你平常工作時離不開Word 或Excel，Copilot絕對是你的救星。它能幫你自動產出文件、製作表格分析、建立簡報，大大節省你在文書處理上的時間與力氣。

★使用門檻與操作方式

三款工具都有免費版本可用，初學者也能輕鬆上手。三者都可以直接透過網頁或手機 App 使用，不需要安裝其他軟體。ChatGPT 有基本的免費版（GPT-3.5），如果想體驗更強、專業度更高的模型，也可以選擇訂閱Plus 方案。Gemini 則是綁定Google帳號即可使用。Copilot雖然功能強大，但使用上會有一點門檻，目前大多數功能需搭配Microsoft 365（也就是付費版的 Office）。不過，如果你有在使用Edge瀏覽器，還是可以試用一些基本功能，感受一下它的智慧程度。

無論你是學生、上班族、還是自由工作者，AI 工具都能讓你的日常工作與創作更輕鬆。了解各家工具的特色，就能幫你挑對方向、事半功倍。從今天開始，找一款最適合自己的 AI 助理，試試看它如何幫你省時省力又更有創意！