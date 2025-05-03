　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

▲▼用電腦,AI,示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

AI工具愈來愈多，但你是不是常常聽到ChatGPT、Google Gemini、Microsoft Copilot 卻搞不清楚它們到底差在哪裡？其實這三款AI助理各有優勢，也適合不同使用情境。這篇文章會用最簡單的方式，帶你快速搞懂這三大AI工具的特色與差異，讓你挑選最適合自己的那一款！

▲▼AI工具比較。（圖／記者吳立言製圖）

▲了解各家工具的特色，就能幫你挑對方向、事半功倍。（圖／記者吳立言製圖）

★基本介紹：三大 AI 助理是什麼？
ChatGPT是由OpenAI開發的聊天式AI，擅長自然對話、創作文字、解決問題與學習輔助，無論是聊天、寫作、翻譯、做報告、問功課，它都能勝任，堪稱是「萬用型」AI助理。進階版（ChatGPT Plus、Pro）則速度更快、功能更多，還能看圖、跑程式、分析資料。

Gemini是Google打造的AI，原名Bard。最大特色就是跟Google生態系整合度高，可以從Gmail、Google文件、日曆等服務中抓資料來幫你摘要、安排任務或查找資訊。而且因為背後是Google搜尋引擎，查即時資訊的能力也特別強。

Microsoft Copilot則是內建在Word、Excel、PowerPoint等Office軟體中的AI 助理，非常適合上班族使用。你只要在文件中輸入需求，它就能自動幫你撰寫內容、製作報表、總結會議紀錄，效率大幅提升，等於多了一個聰明的秘書。

★適合哪些人使用？
如果你是學生、創作者、自學者，ChatGPT會是最好的幫手。它擅長生成內容、回答問題、整理知識，還能用中文與你順暢對話，非常適合需要寫文章、準備報告、學語言或需要靈感的人。

如果你本來就常使用Google的產品，像是Gmail、Google Drive或是 Google地圖，那麼Gemini 對你來說會更方便。它可以直接幫你從信件中找資訊、彙整會議、推薦路線，對生活與工作都很有幫助。

而如果你平常工作時離不開Word 或Excel，Copilot絕對是你的救星。它能幫你自動產出文件、製作表格分析、建立簡報，大大節省你在文書處理上的時間與力氣。

★使用門檻與操作方式
三款工具都有免費版本可用，初學者也能輕鬆上手。三者都可以直接透過網頁或手機 App 使用，不需要安裝其他軟體。ChatGPT 有基本的免費版（GPT-3.5），如果想體驗更強、專業度更高的模型，也可以選擇訂閱Plus 方案。Gemini 則是綁定Google帳號即可使用。Copilot雖然功能強大，但使用上會有一點門檻，目前大多數功能需搭配Microsoft 365（也就是付費版的 Office）。不過，如果你有在使用Edge瀏覽器，還是可以試用一些基本功能，感受一下它的智慧程度。
無論你是學生、上班族、還是自由工作者，AI 工具都能讓你的日常工作與創作更輕鬆。了解各家工具的特色，就能幫你挑對方向、事半功倍。從今天開始，找一款最適合自己的 AI 助理，試試看它如何幫你省時省力又更有創意！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
只有黃仁勳大膽示警！　沈富雄：川普有一點拿他沒辦法
比大谷翔平先拿到！山本由伸獲單月投手MVP　日投史上第5人
路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗
白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈
54歲AV傳說回歸「F級身材如30歲」　達人揭最神奇之處
偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了：並非我主導謀劃
新竹望族「叔殺侄」羈押！上億家產歷史起底　牽涉網紅茶餐廳
新竹望族「叔殺侄」羈押！上億家產歷史起底　牽涉網紅茶餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday 新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

丹麥研究：AI工具每週僅節省2.8hr工時、根本不是萬能

快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

【泰格與雪兒】被直男打敗

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

丹麥研究：AI工具每週僅節省2.8hr工時、根本不是萬能

快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

川普79歲生日「軍事大閱兵」登場！　美陸軍證實6月14日舉行

二階送件再+1　罷免藍委游顥團隊送2.3萬份連署書

2025「刷卡繳稅優惠」一次看　最高現金回饋2000元

2025報稅「不同收入」怎麼刷最賺？　一表幫你選

日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

服務處收「燒過的千元冥紙」死亡威脅　吳沛憶報警：不容違法行為

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　強調侵略必敗

許常德揭「呂秋遠把妹話術」真正用途：不是用來追妳的

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

幼兒園狼師毛畯珅性侵女童判關28年8月　多名家長籲北市府認錯負責

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

AI科技熱門新聞

快訊／美媒爆：輝達再幫中國特製晶片

丹麥研究：AI工具根本不是萬能

ChatGPT功能與新手入門重點

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

OpenAI宣布回溯更新調整行為

AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

ChatGPT找不到獲利模式　AI供應鏈風險暴增

ChatGPT訂閱戶模型使用額度翻倍

Meta推出獨立AI助理App

快訊/大宇資砸5億認購揚智私募案

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

NotebookLM中文播報功能上線

華碩攜手台大打造AI猝死預警系統

ChatGPT「自製Q版盒裝公仔」！30秒步驟超簡單

更多熱門

相關新聞

不是LINE！他都用「1款APP」聊天

不是LINE！他都用「1款APP」聊天

很多人都有使用ChatGPT，近日有網友發文表示，他看了自己和ChatGPT的對話紀錄後，才發現自己居然很常和ChatGPT聊天，大家也有和ChatGPT聊天的習慣嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

ChatGPT功能與新手入門重點

ChatGPT功能與新手入門重點

OpenAI宣布回溯更新調整行為

OpenAI宣布回溯更新調整行為

交往前怕踩雷？網曝「神招」秒看穿

交往前怕踩雷？網曝「神招」秒看穿

ChatGPT搜尋、購物體驗再升級

ChatGPT搜尋、購物體驗再升級

關鍵字：

CopilotGeminiChatGPT

讀者迴響

熱門新聞

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

薛楷莉回台面對司法「已對個人聲譽造成嚴重影響」

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

為何眼科醫師不做近視雷射？

偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

正妹背債10萬按摩店上班慘被老闆、雞頭試車

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面