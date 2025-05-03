　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

跑業務必備AI工具清單　從提案到客戶追蹤一手包辦！

▲▼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲隨著AI技術越來越普及，許多聰明的企業和個人業務也開始導入各種智慧工具。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者吳立言／綜合報導
在節奏快速、講求效率的業務世界裡，每天都有數不清的任務排山倒海而來：撰寫提案、回應客戶問題、整理潛在名單，幾乎沒有喘息的空間。隨著AI技術越來越普及，許多聰明的企業和個人業務也開始導入各種智慧工具，不只加快作業速度，更大幅提升專業度與準確性。
以下是一份跑業務必備的AI工具清單，幫你從提案到客戶追蹤，一次搞定！

※AI 協助製作提案與簡報更精準
利用ChatGPT或Gemini，業務可快速撰寫符合產業語氣的簡報文案，甚至請AI根據資料撰寫市場分析、價值主張與 FAQ 應答。例如：

◎使用ChatGPT，輸入基本市場數據，就能生成市場趨勢分析與競品比較。

◎使用Gemini，快速整理出針對不同行業（如科技、金融、零售）所需的個性化提案內容。

若搭配Canva AITome.app等視覺工具，則能快速產出圖文兼具的提案文件。例如：Canva AI可一鍵自動生成簡報版型與主題圖案，快速套版美化。Tome.app 則能結合AI 寫作與排版，直接完成一份「說故事式」簡報，非常適合提案或發表。

※自動化 Email 與資料整理，節省重工時間
Email回覆與名單管理是業務日常不可或缺的流程。透過AI平台如Superhuman AI、Lavender 或Apollo，可協助生成客製化郵件、追蹤開信情況，並自動分類潛在客戶名單。例如：

Superhuman AI：可以根據客戶背景自動調整郵件語氣，如針對「初次接觸」或「已成交客戶」採不同模板。

Lavender：提供即時郵件優化建議，比如如何讓主旨更吸引人、如何增加開信率。

Apollo：能整合LinkedIn資訊，自動生成精準的潛在客戶名單，並同步進行後續追蹤。

搭配CRM（客戶關係管理）工具（如 HubSpot AI），可進一步記錄互動紀錄，讓後續追蹤更精準，不但能記錄信件往來，還能根據客戶行為自動設定提醒，如「若三天未回覆自動寄出追蹤信」。

※實戰建議：從日常一件事開始導入 AI
初次使用AI可從一項重複性高、耗時的工作著手，例如製作週報、寫會議紀錄或回覆常見客戶提問。舉例來說：

製作週報：可用Notion AI直接整理會議重點與本週進度，減少手動編寫時間。

寫會議紀錄：透過Fireflies.aiOtter.ai，可自動錄音並轉成逐字稿，還能摘要出重點。

回覆常見問題：使用ChatGPT設定FAQ模板，遇到不同客戶需求時快速呼叫出答案。

隨著熟練度提升，再逐步擴展至簡報設計、名單分析與流程整合。透過AI，業務工作不只是更快，更能更有策略地進行。先讓AI幫你節省這些基礎工序，當熟悉流程後，再慢慢擴展到提案撰寫、資料分析、甚至自動化追蹤流程，效果會更明顯。一步步來，不但能快速上手，還能真正感受到工作品質與策略思維的同步升級！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／越捷VJ881突掛「7700」！　緊急轉降小港機場
山本由伸「無雙模式」再啟　開季防禦率0.90與2傳奇並列
砰砰砰！隋棠尪「拿全家護照衝下樓」急避難　結局反轉
驚悚畫面曝！阿北出門找女兒　慘遭2機車猛撞慘死
LIVE／白沙屯媽祖一路急行！　進香大軍將抵達北港朝天宮
南美7.4地震約64顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑
獨／台積電公務電話只給「老人機」內幕曝　今年終於有iPhon

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday 新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

跑業務必備AI工具清單　從提案到客戶追蹤一手包辦！

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

丹麥研究：AI工具每週僅節省2.8hr工時、根本不是萬能

快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

跑業務必備AI工具清單　從提案到客戶追蹤一手包辦！

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？教你挑選適合自己的AI 工具！

丹麥研究：AI工具每週僅節省2.8hr工時、根本不是萬能

快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

「粉紅超跑」200年首次進南投？　市長妻請示媽祖...連3聖筊

跟李珠珢道歉！香香本4.0「這頁要重印」　網見補救方式：會被領爆

自小客衝對向車道！駕駛撿東西釀禍　騎士緊急跳車畫面曝

愛徒穿波波T恤致敬　柯爾、烏多卡感性喊話：生命中最重要的人

「GOAT」退場！馬刺波波維奇卸任主帥　溫班亞瑪發文感謝恩師

魯德帶傷仍闖馬德里決戰　力拼大師賽奪冠挪威第一人

花蓮選委會尺量連署書抓「0.001 CM誤差」？　中選會斥造謠

快訊／越捷VJ881突掛「7700」！　緊急轉降小港機場

拿男友手機「設Face ID」惹怒他！女委屈喊1句　全場轟爆

老公沒工作「一年爽領150萬」　人妻AA變月光！網見支出傻了

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

AI科技熱門新聞

快訊／美媒爆：輝達再幫中國特製晶片

丹麥研究：AI工具根本不是萬能

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

跑業務必備AI工具清單

ChatGPT功能與新手入門重點

OpenAI宣布回溯更新調整行為

AI伺服器退燒　台灣「代工大咖」恐淪茅山道士

ChatGPT訂閱戶模型使用額度翻倍

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

ChatGPT找不到獲利模式　AI供應鏈風險暴增

Meta推出獨立AI助理App

快訊/大宇資砸5億認購揚智私募案

NotebookLM中文播報功能上線

華碩攜手台大打造AI猝死預警系統

更多熱門

相關新聞

AI吃電怪獸有解？　陸企掀起小型核反應爐開發潮　供電數據中心

AI吃電怪獸有解？　陸企掀起小型核反應爐開發潮　供電數據中心

隨著人工智慧（AI）的蓬勃發展，AI產業進行運算引發的大量耗電問題也受到關注。大陸科技企業正與核電企業展開合作，嘗試使用小型核反應爐給AI數據中心供電。

00891、00894宣布配息0.4元年化配息誘人　5／19除息

00891、00894宣布配息0.4元年化配息誘人　5／19除息

亞太最大AI產業展「WAVE 2025」7月登場

亞太最大AI產業展「WAVE 2025」7月登場

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

侯友宜視察防汛演習　推動智慧韌性城市

侯友宜視察防汛演習　推動智慧韌性城市

關鍵字：

AIAI工具

讀者迴響

熱門新聞

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

薛楷莉回台面對司法「已對個人聲譽造成嚴重影響」

新台幣匯價飆高！財經達人聯想到股房大跌時代

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面