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快訊／基隆前民政處長涉幽靈連署交保！　檢提抗告「高院駁回」

▲▼基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳銘峯、戴若涵／基隆報導

基隆地檢署針對幽靈連署案4月28日搜索國民黨基隆黨部，並帶回多人訊問，向法院聲押基隆黨部仁愛區主任張金發、鄭文婷案領銜人紀文荃、基隆民政處長張淵翔，其中張淵翔以40萬元金額交保。基隆市長謝國樑4月30日上午表示，將針對其職務與相關單位討論，同日張淵翔提出請辭獲准，處長一職將由副處長趙明華暫代。而檢方針對其裁定進行抗告，高院今駁回抗告。

基隆地檢署4月28日指揮法務部調查局基隆市調查站，針對國民黨基隆市黨部、罷免案領銜人住處等共6處，持基隆地方法院核發的搜索票，依法執行搜索，並傳訊相關人到案說明。

檢方訊問過後，認為張金發、紀文荃、張淵翔等人，涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。另外，吳國勝、游正義、許紹業則分別以30萬元、15萬元、3萬元金額具保候傳。

基隆地院指出，張淵翔經訊問過後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，依據卷內被告及同案被告張金發、紀文荃、吳國勝、游正義之供證，罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊、被告等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，足認被告張淵翔涉犯個人資料保護法第41條、第44條之公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪、刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

法院認為雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，惟考量被告張淵翔就上開犯行供承不諱，認無羈押之必要性，尚非不得以具保替代羈押之處分，准以40萬元具保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。

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